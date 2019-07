DMAX startet zwei neue, eigenproduzierte Motor-Formate

© DMAX

Noch Ende dieses Monats starten beim Männersender DMAX zwei eigenproduzierte Motor-Formate. Im "Youngtimer Duell" werden Autos verglichen und bei den "Driftbrothers" geben zwei Brüder auf der Rennstrecke Gas.



12.07.2019 - 14:47 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2019 - 14:47 Uhr

DMAX hat noch für diesen Monat den Start von zwei neuen, eigenproduzierten Motor-Formaten in Aussicht gestellt. So ist ab dem 29. Juli um 21:15 Uhr die Sendung "Youngtimer Duell" zu sehen. Darin treten verschiedene Autos gegeneinander an und werden verglichen. Es geht um Motorleistung, Reparaturanfälligkeit, Alltagstauglichkeit und Kosten für den Unterhalt. Präsentiert wird das Format von den beiden KFZ-Experten Helge Thomsen und Jens Seltrecht. Als Produktionsfirma steht Burda Studios Pictures hinter der Sendung.

Nach der halbstündigen Sendung startet um 21:45 Uhr das neue "Driftbrothers". Joe und Elias Hountondji lassen auf der Rennstrecke ordentlich die Reifen qualmen. Die Brüder aus dem Schwabenland messen sich in dieser Serie mit den besten Drift-Assen Europas. Beim kontrollierten Übersteuern sind in den Kurven Reaktionsschnelligkeit, fahrerisches Können und starke Nerven gefragt. Produziert wird das Format vom Red Bull Media House. DMAX weitet seine Auto-Kompetenz damit weiter aus. Seit kurzer Zeit gibt es beim Sender jeden Montag ab 23:15 Uhr auch ein Programmfenster von MotorTrend. Das ist eines der größten Automobil-Medienunternehmen der Welt. Derzeit sind in dem Programmfenster die beiden Formate "Head 2 Head – Stiftung Wagentest" und "Roadkill – Krasse Karren" zu sehen. Weitere MotorTrend-Inhalte sind bei Joyn verfügbar.

