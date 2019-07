Neue Kampagne: "Bild" macht Leser zu Testimonials

© Bild

In der kommenden Woche startet "Bild" eine neue Werbekampagne mit dem Claim "Für Euch. Bild." und stellt darin "Bild"-Leser als Testimonials in den Mittelpunkt. Für die Motive sollen keine Models oder Schauspieler zum Einsatz gekommen sein



14.07.2019 - 11:47 Uhr von Uwe Mantel 14.07.2019 - 11:47 Uhr

Am kommenden Montag startet "Bild" mit einer neuen Marken-Kampagne unter dem Motto "Für Euch. Bild.". Leser werden darin als Helden des Alltags in Szene gesetzt. In den Print-Motiven, digitalen Bannern und Werbespots sind so etwa eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann, ein LKW-Fahrer, eine Polizistin, eine Rettungsschwimmerin, ein Lehrer und eine Oma zu sehen. Dabei seien keine Schauspieler oder Models zum Einsatz gekommen, so der Verlag.

"'Bild' war und ist immer nah bei den Menschen. Die Leser als Helden des täglichen Lebens stehen im Mittelpunkt der Marke", erläutert Chefredakteur Julian Reichelt den Ansatz der Kampagne, die von der Agentur Feinbrand entwickelt und von "Bild" dann in Eigenregie umgesetzt und produziert wurde. Bis November sollen die Anzeigen und Spots geschaltet werden.

