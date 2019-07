Nach zehn Jahren: Urgestein zurück bei "Dahoam is Dahoam"

© BR/Marco Orlando Pichler

Michael A. Grimm feiert in wenigen Tagen sein Comeback bei "Dahoam is Dahoam", er gehörte zum Start der Serie 2007 bereits zum Cast. Vor rund zehn Jahren stieg er allerdings aus, nun kehrt er nach Lansing zurück.



15.07.2019 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 12:12 Uhr

Als die BR-Serie "Dahoam is Dahoam" 2007 an den Start gegangen ist, gehörte auch Michael A. Grimm zum festen Ensemble. Er verkörperte damals den Metzger Max Brunner. 2009 stieg Grimm nach etwa 400 Folgen aus - inhaltlich wanderte seine Figur in die USA aus. Nun feiert er bald sein Serien-Comeback: Ab dem 18. Juli ist Grimm wieder regelmäßig in der täglichen BR-Serie zu sehen, Metzger Brunner kehrt dann nach zehn Jahren nach Lansing zurück.

In dem kleinen bayerischen Ort hat sich in den vergangenen zehn Jahren natürlich viel verändert: Mittlerweile ist Max zweifacher Großvater, die Metzgerei führt seine Schwester Annalena (Heidrun Gärtner), sein Bruder Gregor (Holger M. Wilhelm) ist der Chef vom Brunnerwirt. Wird Max, der sich in den USA zum Unternehmer entwickelt hat, wieder seinen Platz in der Dorfgemeinschaft finden?

Michael A. Grimm sagt sein Comeback: "Es ist so schön, dass zahlreiche Kollegen aus dem damaligen Team nach wie vor dabei sind. Ich freue mich aber natürlich auch auf meine neuen Kollegen. Ganz Lansing hat sich weiterentwickelt. Zehn Jahre sind eine sehr lange Zeit – und so ist es vertraut und neu zugleich. 'Dahoam is Dahoam' ist jedenfalls einzigartig und für mich persönlich auch jeden Tag ein Stück Heimat." Bereits Anfang des Jahres war Grimm bereits im Umfeld von "Dahoam is Dahoam" zu sehen. In "Akte Lansing", der Satire-Serie zum Dauerbrenner, spielte er einen in Rätseln sprechenden Pförtner. Derzeit steht er außerdem für die geplante ARD-Eventserie "Oktoberfest - 1900" (Arbeitstitel) vor der Kamera.

"Dahoam is Dahoam"-Redakteurin Daniela Boehm sagt zum Comeback von Grimm: "Wir freuen uns sehr, dass Michael A. Grimm wieder für eine längere Zeit ins Ensemble zurückkehrt. Wir sind uns sicher, dass die Zuschauer ihren 'alten' Max wieder ins Herz schließen werden und freuen uns schon jetzt auf schöne Folgen mit dem humorvollen Anpacker."

