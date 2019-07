Nitro zeigt bald neue Doku über "Werner"-Erfinder

© Constantin Film Verleih

Schon im vergangenen Jahr hat sich Nitro in einer Doku mit den legendären "Werner"-Filmen beschäftigt, in einem neuen Film blickt man nun auf die Macher hinter der Figur. Und auch die Filme selbst schaffen es bald wieder ins Programm.



15.07.2019 - 15:17 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2019 - 15:17 Uhr

Nitro hat eine neue Dokumentation über die "Werner"-Erfinder Rötger "Brösel" Feldmann und seine Frau Petra Feldmann angekündigt. "WERNERmania – Willkommen bei den Feldmanns" ist am 21. August um 21:55 Uhr zu sehen, davor zeigt man zur besten Sendezeit den Film "Werner - Beinhart". In der knapp zweistündigen Doku will man zeigen, wie "Werner"-Zeichner Brösel und seine Frau ticken, leben und arbeiten.

Schon 2018 hatte man die Doku "Werner - Das Phänomen" gezeigt und sich darin mit den Filmen und ihren Machern auseinandergesetzt. Die nun angekündigte Doku von casei media ist aber eine völlig neue. In den darauffolgenden Tagen und Wochen werden bei Nitro außerdem weitere "Werner"-Filme zu sehen sein. Welche genau und wann steht derzeit aber noch nicht fest.

Darüber hinaus hat Nitro nun auch die Ausstrahlung von fünf neuen Ausgaben "Top Gear" in Aussicht gestellt. Die Episoden der 26. Staffel sind ab dem 15. September immer donnerstags ab 23 Uhr zu sehen. Nitro zeigt die fünf Ausgaben, in denen noch Matt LeBlanc, Chris Harris und Rory Reid als Moderatoren zu sehen sind, als Deutschlandpremiere. LeBlanc ist mittlerweile bei der BBC-Autoshow ausgestiegen, neben Reid und Harris gehören neuerdings auch Paddy McGuinness und Andrew Flintoff zum Moderationsteam. Auch die Deutsche Sabine Schmitz hat immer wieder Auftritte in dem Format.

