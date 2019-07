Christoph Hoffmann moderiert bald auch "RTL Nachtjournal"

© TVNow

Nachdem er schon bei RTL II und n-tv zu sehen ist, moderiert Journalist Christoph Hoffmann demnächst auch bei RTL. Bereits in wenigen Tagen hat er seinen ersten Einsatz im "Nachtjournal", dort agiert er als Vertreter der Hauptmoderatoren.



16.07.2019 - 10:27 Uhr von Timo Niemeier 16.07.2019 - 10:27 Uhr

Christoph Hoffmann verstärkt ab sofort das Team des "RTL Nachjournals", das hat die Mediengruppe RTL nun bekanntgegeben. Hoffmann wird die Nachrichtensendung künftig immer wieder in Vertretung von Hauptmoderatorin Ilka Essmüller und ihren Kollegen Maik Meuser und Lothar Keller präsentieren. Seine ersten Einsätze hat der 36-jährige Hoffmann bereits am 18. und 19. Juli. Er folgt in der Position auf Isabelle Körner, die bislang die Vertretungsfunktion innehatte und sich Ende Mai nach fast zehn Jahren vom "Nachtjournal" verabschiedete. Sie will sich wieder verstärkt um Wirtschafts- und Politikthemen kümmern - und das sowohl vor als auch hinter der Kamera. Bei n-tv wird sie auch künftig on Air zu sehen sein.

Für Hoffmann ist es derweil schon der dritte Sender, auf dem er zu sehen sein wird. Auch künftig soll er die Nachrichten bei RTL II und n-tv moderieren. Ganz neu ist das "Nachtjournal" für Hoffmann übrigens nicht. Schon vor zehn Jahren hat er für die Sendung Kurznachrichten und eigene Beiträge erstellt. Christian Berger, Redaktionsleiter "RTL Nachtjournal" sagt: "Ich freue mich, dass Christoph Hoffmann als Moderator zu unserem Team zurückkehrt. Der ausgewiesene Nachrichtenmann bringt wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Sendern mit und steht als Moderator und Journalist für die Qualität des Nachtjournals als Marktführer in der jungen Zielgruppe um Mitternacht!"

Hoffmann selbst sagt zu seinem neuen Job: "Nachrichten sind seit jeher meine Leidenschaft. Deshalb freue ich mich natürlich besonders, dass mir nun gleich drei Sender der Mediengruppe RTL ihr Vertrauen als Anchorman schenken. [...] Ich schätze die Machart dieses Nachrichtenmagazins außerordentlich und finde es toll, dass ich jetzt als Moderator daran mitarbeiten darf."

