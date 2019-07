Telekom setzt dauerhaft auf Konferenz in der 3. Liga

© Telekom

MagentaSport hat offenbar gute Erfahrungen mit seinem Konferenz-Testlauf zum Ende der vergangenen Drittliga-Saison gemacht. Künftig will man den Zuschauern regelmäßig eine Konferenz anbieten. Ähnliches ist offenbar auch für die DEL geplant.



16.07.2019 - 13:28 Uhr von Alexander Krei 16.07.2019 - 13:28 Uhr

Die Deutsche Telekom wird ihre Fußball-Berichterstattung rund um die 3. Liga ausbauen. Wenn in den kommenden Tagen die neue Saison startet, wird das Unternehmen den Kunden von MagentaSport erstmals dauerhaft eine Konferenz anbieten. Einen entsprechenden Quotenmeter-Bericht bestätigte ein Telekom-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Geplant ist demnach, samstags um 13:45 Uhr in die Live-Übertragungen einzusteigen - und damit 15 Minuten vor Anpfiff. In sogenannten "englischen Wochen" starten die Übertragungen um 18:45 Uhr. "Die Konferenzschaltung ist ein weiteres Angebot an alle Fußball-Fans und rundet unsere Übertragungen aus der 3. Liga ab", heißt es aus Bonn.

Bei seinen Konferenzen wird sich MagentaSport an DAZN orientieren, also einen Moderator einsetzen, der zwischen den Einzelspiel-Kommentatoren hin- und herschaltet. Personell setzt die Telekom auf Sascha Bandermann, Benni Zander, Alexander Kilch und Alexander Kunz. Zum Ende der vorigen Saison hatte sich MagentaSport erstmals an einer Konferenz in der 3. Liga probiert und damit dem Wunsch vieler Zuschauer entsprochen.

Offenbar ist Ähnliches in der nächsten Saison auch beim Eishockey geplant. Bestätigen will die Telekom entsprechende Pläne aber bislang nicht. "Zu den Übertragungen der Spiele der Deutschen Eishockey Liga werden wir uns rechtzeitig vor Saisonbeginn äußern", sagte ein Telekom-Sprecher. Noch ist allerdings Zeit: Die Saison startet erst im September.

