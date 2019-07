Lea Wagner verstärkt Moderations-Team von "SWR Sport"

© obs/SWR

Während die 1. Fußball-Bundesliga noch bis Mitte August pausiert, steht der Saison-Auftakt in Liga 3 schon am kommenden Wochenende auf dem Programm. Im SWR verstärkt dann Lea Wagner das Moderationsteam



17.07.2019 - 10:54 Uhr von Uwe Mantel 17.07.2019 - 10:54 Uhr

Zuwachs für Moderationsteam von "SWR Sport" in Baden-Württemberg: Ab sofort wird auch Lea Wagner regelmäßig durch die Sport-Sendungen des SWR frühen. Ihren ersten Einsatz hat sie direkt zum Saisonauftakt der 3. Liga am kommenden Samstag um 17:30 Uhr. Wagner kommt sowohl samstags als auch sonntags zum Einsatz. Während sie sich am Samstagvorabend mit Lennert Brinkhoff, Christian Döring und Benjamin Wüst abwechselt, gehören in der sonntäglichen Ausgabe um 21:45 Uhr neben ihr auch Michael Antwerpes, Tom Bartels und Lennert Brinkhoff zum Moderationsteam.

Wagner war bereits während ihres Studiums ab 2014 für die SWR-Sportredaktion tätig und kehrte nach einem Volontariat im Juni 2018 zum SWR zurück. Neben den Regelsendungen moderiert Lea Wagner auch Sonderübertragungen im SWR Fernsehen. Darüber hinaus ist sie als Reporterin für das Online-Angebot von "SWR Sport" sowie "SWR aktuell Baden-Württemberg" und "SWR Landesschau Baden-Württemberg" unterwegs, führt Interviews für die ARD-"Sportschau" und ist auch als Reporterin für "Live nach Neun" im Einsatz.

