Andreas Kösling wechselt als Sales-Chef zur Ad Alliance

Nachdem Andreas Kösling bei den Screenforce Days seinen Abschied von RTL II-Vermarkter El Cartel Media angekündigt hat, steht nun auch fest, wo es ihn hinzieht: Er wechselt als Geschäftsleiter Sales zur Ad Alliance.



17.07.2019 - 15:00 Uhr von Uwe Mantel 17.07.2019 - 15:00 Uhr

Zum Ende der diesjährigen Screenforce Days wurde es nochmal emotional: Andreas Kösling, der seit der Unternehmensgründung 2003 für El Cartel Media arbeitete, seit 2011 dem Führungsteam angehörte und 2015 auch die Geschäftsführung übernahm, kündigte seinen Abschied an und übergab den Staffelstab an seinen Stellvertreter Stephan Karrer. Zu seiner Zukunft machte Kösling nur die Andeutung, dass er - in diesem Moment auf der Bühne als Pilot verkleidet - auf größeres Fluggerät wechseln werde.

Schon da wurde gemunkelt, dass es ihn zur Ad Alliance zieht. Nun machte es das Unternehmen offiziell: Zum 1. Oktober tritt Kösling seinen neuen Posten als Geschäftsleiter Sales bei der Ad Alliance an. Er verantwortet in dieser Funktion alle Verkaufsbereiche sowie die Verhandlungen mit Mediaagenturen und Werbekunden und berichtet genauso wie Paul Mudter, der als Geschäftsleiter Operations fungiert, direkt an Geschäftsführer Matthias Dang.

Dang: "Andreas Kösling bringt die perfekte Mischung mit: Er kennt die deutsche Medienlandschaft bestens und versteht die Bedürfnisse von Werbekunden und Agenturen. Seine hervorragenden Managementqualitäten hat er bereits bei El Cartel Media unter Beweis gestellt. Er wird die Vermarktung gerade im Hinblick auf die enge Verzahnung innerhalb der Ad Alliance weiterentwickeln und gleichzeitig neue Akzente setzen. Wir freuen uns darauf, Andreas an Bord zu haben."

Die Ad Alliance wurde schon 2016 gegründet, so richtig in den Vordergrund rückt sie aber erst jetzt. Auf den Screenforce Days trat IP Deutschland schon nicht mehr als IP Deutschland auf, sondern als Teil der Ad Alliance, die daneben auch G+J EMS, SpotX/Smartclip, Spiegel Media und ab dem kommenden Jahr auch Media Impact umfasst. Gemeinsam bilden sie den größten Crossmedia-Vermarkter Deutschlands und erreichen nach eigenen Angaben 99 Prozent der Bevölkerung.

