Vox experimentiert mit verlängertem "Dinner" am Vorabend

Ab Mitte August testet Vox vier Wochen lang eine verlängerte Sendezeit des "Perfekten Dinners". Der Dauerbrenner ersetzt vorübergehend "Prominent!" und rückt damit bis an die Primetime heran. Im Gegenzug darf das Magazin bald am Dienstagabend ran.



17.07.2019 - 15:37 Uhr von Alexander Krei 17.07.2019 - 15:37 Uhr

Von früheren Spitzen-Quoten ist "Das perfekte Dinner" schon seit Jahren weit entfernt, doch ein Ende der täglichen Koch-Doku ist bislang nicht in Sicht. Tatsächlich ist es dem von ITV Studios Germany produzierten Format zuletzt sogar gelungen, seine Marktanteile wieder zu steigern. Ab Mitte August bekommt das "Dinner" sogar vorübergehend mehr Sendezeit zugesprochen.

Wie Vox jetzt mitteilte, wird "Das perfekte Dinner" vom 12. August bis 6. September um 15 Minuten verlängert, läuft dann also täglich bis 20:15 Uhr. Der Sender selbst spricht von einer vierwöchigen "Sommerprogrammierung", in deren Zusammenhang das bislang um 20:00 Uhr ausgestrahlte Magazin "Prominent!" pausiert.

Auf DWDL.de-Nachfrage heißt es allerdings, dass "Prominent!" im September wieder auf den Bildschirm zurückkehren wird. Zudem wird es sogar zusätzliche Ausgaben geben: Ab dem 27. August ist das Promi-Magazin nämlich dienstags mit einer einstündigen Spätsendung gegen 22:00 Uhr zu sehen - zusätzlich zur regulären Sonntags-Ausgabe.

Aus Quotensicht ist die Sendung am Vorabend durchaus verzichtbar: Der durchschnittliche Marktanteil liegt 2019 bislang bei nur fünf Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und damit deutlich unterhalb des Senderschnitts. "Das perfekte Dinner" liegt dagegen aktuell bei rund sechseinhalb Prozent und verzeichnet im Juli bislang sogar mehr als sieben Prozent Marktanteil. Im Mai hatte es bereits für 7,5 Prozent gereicht, was den stärksten Monatswert seit eineinhalb Jahren bedeutete.

