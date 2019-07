Sender der RTL Group entwickeln gemeinsam TV-Formate

© RTL Group/Eric Steichen

Die RTL Group gründet die Format Creation Group, die von der Mediengruppe RTL, der Groupe M6 und RTL Nederland finanziert wird. Die Gruppen wollen gemeinsam neue TV-Formate entwickeln, der Fokus liegt auf Factual-Entertainment-Formaten und Reality-Shows.



18.07.2019

Bei Bertelsmann stehen die Zeichen weiter auf Zusammenarbeit. Nachdem über die Content Alliance ja schon die deutschen Unternehmen inhaltlich eng zusammenarbeiten, will man das nun bei der RTL Group noch ein Stückchen weiterdrehen. Die TV-Gruppe des Medienkonzerns gründet nun nämlich die Format Creation Group, die von der Mediengruppe RTL Deutschland, der Groupe M6 und von RTL Nederland gemeinsam finanziert wird.

Ziel dieser Einheit ist die Entwicklung von nicht-fiktionalen Inhalten für die Sender und Streamingdienste der RTL Group. Zunächst will man sich dabei auf Factual-Entertainment-Formaten und Reality-Shows konzentrieren. In einer Pressemitteilung der RTL Group heißt es, die Format Creation Group soll eng mit den Sendern zusammenarbeiten, "um deren Bedürfnisse in ihren jeweiligen nationalen Märkten zu berücksichtigen".

Die Einheit hat ihren Sitz im niederländischen Hilversum und wird von Geschäftsführer Matthias Scholten geleitet. Scholten ist langjähriger Manager von RTL Nederland. In seiner neuen Funktion berichtet er an Andreas Fischer, Head of Business Development der RTL Group. In den kommenden Monaten geht es erst einmal darum, ein geeignetes Team für die anstehende Entwicklung von TV-Formaten aufzubauen.

Thomas Rabe, CEO der RTL Group, sagt: "Die RTL Group investiert jedes Jahr 3,5 Milliarden Euro in Inhalte. Eine unserer strategischen Prioritäten ist die Stärkung unseres Kerngeschäfts, indem wir unsere Programminvestitionen weiter erhöhen und alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Eigennutzung neuer Hitformate prüfen. Genau darum geht es bei der FC Group: sie ist ein Ort der Autonomie, an dem Kreativität und große, neue Ideen gedeihen können. Matthias Scholten ist mit seiner bemerkenswerten Erfolgsgeschichte die perfekte Besetzung für diese spannende Aufgabe. Die enge Zusammenarbeit der Einheit über unsere gesamte Unternehmensgruppe hinweg ergänzt perfekt erfolgreiche Initiativen wie die Bertelsmann Content Alliance und die Ad Alliance in Deutschland."

