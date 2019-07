Einwöchiger Test: Quiz-App der ARD mit Spracheingabe

© ARD

In der Quiz-App der ARD können die Zuschauer von zu Hause aus bei Sendungen mitraten. Nun hat man für die App ein neues Feature angekündigt, das vorerst testweise zum Einsatz kommt. So können die Nutzer ihre Lösungen per Spracheingabe übermitteln.



19.07.2019 - 10:50 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2019 - 10:50 Uhr

Am Samstag, den 20. Juli, zeigt Das Erste in der Primetime eine XXL-Ausgabe von "Gefragt - gejagt". Pünktlich dazu wird die ARD in der hauseigene Quiz-App ein neues Feature testen. So wird es in der Schnellraterunde und im Finale die Möglichkeit für die Nutzer geben, ihre Antworte mittels Spracheingabe zu übermitteln. Zunächst wird die Spracheingabe für eine Woche lang getestet und auf Herz und Nieren überprüft.

Gut möglich, dass das Feature bei einem erfolgreichen Test in den Regelbetrieb geht. Laut der ARD soll die Möglichkeit der Spracheingabe für "mehr Tempo beim Mitspielen" sorgen. Nach Angaben der ARD haben sich mittlerweile rund 1,5 Millionen User die App heruntergeladen, das Angebot wird allerdings auch in nahezu jeder Quizsendung des Ersten erwähnt und beworben.

Teilen