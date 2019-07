Pilawas Silvestershow kommt diesmal aus der Konserve

© BR/ORF/Peter Krivograd/Thomas Leidig

Die ARD-Zuschauer können auch in diesem Jahr wieder mit Jörg Pilawa und Francine Jordi ins neue Jahr feiern. Zu sehen bekommen sie diesmal allerdings eine Aufzeichnung: "Die Silvestershow" soll bereits im November produziert werden.



22.07.2019 - 11:22 Uhr von Alexander Krei 22.07.2019 - 11:22 Uhr

Jörg Pilawa wird in diesem Jahr erneut die "Silvestershow" präsentieren, die am 31. Dezember im Ersten sowie bei ORF 2 und im SRF gleichzeitig übertragen wird. Wie schon in den vergangenen Jahren wird erneut Francine Jordi als Co-Moderatorin fungieren. Anders als zuletzt soll die Show allerdings nicht mehr live ausgestrahlt werden.

Stattdessen erfolgt die Aufzeichnung bereits am 15. November in der Offenburger Stadthalle - Musiker und Zuschauer müssen damit gleichermaßen schon sechs Wochen früher ins neue Jahr feiern. Anders als in den vergangenen Jahren übernimmt im Zuge dessen erstmals der Bayerische Rundfunk die Federführung der Eurovisions-Show, die von Kimmig Entertainment produziert wird.

Obwohl die "Silvestershow" aus der Konserve kommt, wird die Sendung zum Jahreswechsel um Mitternacht für die obligatorische Live-Schalte zum Silvesterfeuerwerk am Brandenburger Tor unterbrochen, ehe bis 0:30 Uhr weitergefeiert wird. Danach wird es im Ersten zudem noch eine weitere Stunde lang Höhepunkte der letzten Jahre zu sehen geben.

Teilen