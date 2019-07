Frische-Index: Die Privaten legen im Juli einen Zahn zu

© DWDL

Im Juli ging der Wiederholungs-Anteil im Vergleich zum Juni bei den meisten großen Privatsendern wieder spürbar zurück - nur RTL II versucht weiterhin, fast ohne Erstausstrahlungen über den Sommer zu kommen. Frische-Meister wurde wieder Das Erste



31.07.2019 - 10:40 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2019 - 10:40 Uhr

Nachdem im Juni bei fast allen Sendern eine deutlich spürbare Sommerflaute herrschte, hat das Sommerprogramm im Juli bei der Mehrzahl der großen Privatsender wieder stärker Fahrt aufgenommen. Unser Frische-Index, für den wir jeden Monat den Anteil von Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren am Abendprogramm (20:15 Uhr bis Mitternacht) der acht großen Vollprogramme ermitteln, zeigt für Vox, Sat.1 und ProSieben einen Zuwachs des Frische-Anteils von jeweils rund zehn Prozentpunkten.

Bei ProSieben etwa sind dienstags und donnerstags mit "The Masked Singer" und "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" große Eigenproduktionen zu sehen (freilich mit höchst unterschiedlichem Erfolg), auch die Mittwochsserien laufen überwiegend in Erstausstrahlungen. Sat.1 zeigt freitags nun anders als zuletzt auch ab 20:15 Uhr schon wieder Erstausstrahlungen, auch an den beiden Serien-Abenden gibt's noch überwiegend frische Ware. Vox bespielte unter anderem den Dienstag mit "7 Töchter" und "Pia - Aus nächster Nähe" mit ganz neuen Formaten, auch die sehr erfolgreiche, abendfüllende Samstags-Doku über Mehrlinge schlägt sich in diesen Zahlen nieder.

Vox rangiert mit einem Frische-Anteil von 50 Prozent sogar noch vor Sat.1 und ProSieben, im Vergleich zum Juli-Wert des vergangenen Jahres hat sich der Frische-Anteil mehr als verdoppelt. Der Privatsender mit dem höchsten Erstausstrahlungs-Anteil blieb aber RTL, das mit knapp 60 Prozent noch hauchdünn vor dem ZDF den zweiten Platz belegte, Das Erste zieht vorne mit einem Frische-Anteil von 70 Prozent im Sommer allerdings recht einsam seine Runden.

Auffällig war wie schon im Juni hingegen die extreme Zurückhaltung von RTL II. Außer einem Hochzeits-Special zu den Wollnys und sechs Folgen der Eigenproduktion "F4lkenb3rg" hatte der Sender kaum Neues im Programm, etwa 90 Prozent des Abendprogramms wurden mit Wiederholungen bestückt. Damit wurde sowohl der sehr maue Juni-Wert als auch der Juli-Wert des Vorjahres nochmal unterboten. RTL II lag damit in unserem Frische-Ranking abgeschlagen auf dem letzten Platz, weil kabel eins sich auf immerhin knapp ein Viertel Frische-Anteil steigerte. Hier machen sich beispielsweise die erfolgreichen neuen Folgen von "Achtung Abzocke" bemerkbar.

DWDL.de-Frische-Index - Juli 2019



FIX-Punkte

Juli 2019

Vergleich

zum Vormonat Vergleich

zum Juni 2018

Das Erste

70 von 100

-3

+12

RTL

59 von 100

+1

+5

ZDF

58 von 100

-2

+1

Vox 50 von 100

+10

+27 Sat.1

44 von 100

+10

+11

ProSieben

43 von 100 +9

+9

kabel eins

24 von 100

+4

+6 RTL II

10 von 100

-4 -4

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.

