WDR benennt neuen Chef für Landespolitik-Berichte

Der WDR hat einen neuen Leiter für seine Programmgruppe Politik und Dokumentation NRW benannt. Die Wahl fiel auf Jochen Trum, der bereits seit 19 Jahren für den Sender tätig ist. Er soll nun in Düsseldorf eine crossmediale Einheit aufbauen.



22.07.2019 - 15:21 Uhr von Alexander Krei 22.07.2019 - 15:21 Uhr

Jochen Trum ist der neue Leiter der Programmgruppe Politik und Dokumentation NRW des Westdeutschen Rundfunks. Der 49-Jährige folgt auf Sabine Scholt, die die Leitung der Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland übernommen hat. Unter Trums Führung sollen nach den Plänen des WDR die landespolitischen Redaktionen Hörfunk, Fernsehen und Online zu einer crossmedialen Einheit im Düsseldorfer Funkhaus zusammenwachsen. Auch die Redaktion Doku & DIgital gehört zu seinem Verantwortungsbereich.





"Jochen Trum ist ein exzellenter Kenner der politischen Landschaft in Nordrhein-Westfalen", so Gabi Ludwig, Chefredakteurin Landesprogramme. "Er steht dafür, dass der WDR als Landessender aktuell und hintergründig, unabhängig und kritisch über die Politik im Westen berichtet. Landespolitik hat für den WDR eine große Bedeutung, ob in den aktuellen Formaten von Radio, Fernsehen und Online oder in den eigenen Sendungen wie 'Westblick' und 'Westpol'."



Bislang war Trum in der Chefredaktion Landesprogramme Fernsehen als Koordinator unter anderem für Personal- und Etatfragen zuständig. Auch die redaktionelle Betreuung von Sonderprojekten, etwa Wahlsendungen, fiel in die Zuständigkeit des gebürtigen Oberhauseners, der seit dem Jahr 2000 beim WDR ist.

