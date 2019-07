Motsi Mabuse geht in die englische "Let's dance"-Jury

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Große Ehre für Motsi Mabuse: Die Jurorin von "Let's dance" wird künftig auch im englischen Original "Strictly Come Dancing" ihre Punkte vergeben. Die BBC hat Mabuse für die nächste Staffel ihres Show-Hits verpflichtet. RTL bleibt sie allerdings erhalten.



22.07.2019 - 17:11 Uhr von Alexander Krei 22.07.2019 - 17:11 Uhr

Bei der BBC hat man in letzter Zeit offenbar häufiger RTL geschaut: Der britische öffentlich-rechtliche Sender hat jetzt nämlich bekanntgegeben, dass Motsi Mabuse im Herbst erstmals in der Jury von "Strictly Come Dancing" sitzen wird. In der deutschen Adaption "Let's dance" war Mabuse erstmals im Jahr 2007 dabei - damals noch als Profi-Tänzerin. Seit der vierten Staffel im Jahr 2011 ist sie Teil der hiesigen Jury.

"Ich bin absolut überglücklich, der 'Strictly'-Jury beizutreten. Ich habe so viel Respekt und Bewunderung vor den anderen drei Juroren und hoffe, dass ich der Show ein bisschen Glanz verleihen kann. Ich kann es kaum erwarten loszulegen", sagte Mabuse über ihre neue Aufgabe, die eine zusätzliche sein wird, wie RTL gegenüber DWDL.de betont. Weil die englische Staffel im Herbst und "Let's dance" im Frühjahr läuft, wird sie auch weiterhin in Deutschland zu sehen sein.

Ohnehin freut man sich bei RTL angesichts der BBC-Anfrage. "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass das 'Let's dance'-Mutterformat auch unsere Jurorin Motsi Mabuse besetzt", erklärte ein Sendersprecher zu DWDL.de. Und Charlotte Moore, Director BBC Content, lobt im Gegenzug den Neuzugang: "Motsi ist eine großartige Ergänzung zu seiner Show. Sie ist eine wundervolle Tänzerin und hat bereits jahrelange Erfahrung als Jurorin. Wir freuen uns alle darauf, sie in der 'Strictly'-Familie begrüßen zu dürfen."

Sarah James, Executive Producer der BBC-Show, findet ebenfalls warme Worte: "Motsis natürliche Wärme, Energie und Leidenschaft für den Tanz machen sie zur perfekten Ergänzung unserer geschätzten Jury."

Teilen