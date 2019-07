RTL II will Agentur für Marketing & Kommunikation gründen

© RTL II

Nach DWDL.de-Informationen denkt RTL II über die Ausgliederung der Bereiche Marketing & Kommunikation in eine eigene Agentur nach. Von einer Sparmaßnahme könne keine Rede sein, beteuert Bereichsleiter Carlos Zamorano.



23.07.2019 - 10:00 Uhr von Thomas Lückerath , London23.07.2019 - 10:00 Uhr

Es ist zehn Jahre her, dass Carlos Zamorano neuer Unternehmenssprecher von RTL II wurde. Ein Name, den in der Fernsehbranche damals niemand kannte. Mit seiner eigenen Agentur Zamcom arbeitete Zamorano zunächst vier Jahre lang von extern für RTL II, bevor er im August 2013 als Mitglied der Geschäftsleitung des Senders im Angestelltenverhältnis die Verantwortung für den Bereich Marketing und Kommunikation übernahm.





Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de spielt RTL II derzeit mit dem Gedanken, die beiden Aufgabenbereiche wieder auszulagern - in eine neue Agentur unter Leitung von Carlos Zamorano, der am Dienstag auf DWDL.de-Anfrage bestätigt, dass es entsprechende Überlegungen und das Projekt "Agency" gibt. Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.



© RTL II © RTL II

Mit Kommunikation und Social Media-Begleitung zu TV-Formaten wie "Love Island", der Vermarktung von Live-Events zu Programmmarken wie dem Automagazin "Grip" oder die Veranstaltungsreihe "The Dome" mache sein Team bei RTL II mehr als die klassische Kommunikationsabteilung und verdiene sogar Geld für den Sender, betont Zamorano. Seit dem Frühjahr 2019 vermarktet El Cartel Media im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft die Werbeflächen aller Fitness-Studios von McFit.

Über die neue externe Agentur sollen diese Geschäfte im Bereich Kommunikation und Marketing abseits des klassischen Broadcasting weiter ausgebaut werden. Verständlich sind aber auch die Sorgen aufgrund von Ungewissheit, ob im Falle einer Umsetzung des Projekts "Agency" auch Arbeitsplätze wegfallen oder die Konditionen maßgeblich anders ausfallen als bei den bisherigen Arbeitsverträgen bei RTL II.

Möglicherweise ist es aber auch ein rechtzeitiger Absprung: Die Übernahme der Tele München Gruppe durch den Finanzinvestor KKR unter Führung von TV-Manager Fred Kogel könnte zum ersten Mal nach Gründung von RTL II vor mehr als 25 Jahren zu Veränderungen in der Gesellschafterstruktur des Senders führen. 31,5 Prozent an RTL II gehören der Tele München Gruppe (zusammen mit der Walt Disney Company). Eine Minderheitenbeteiligung erscheint für einen Finanzinvestor strategisch wenig wertvoll. Als nicht undenkbar gilt, dass sich die RTL Group den lange gehegten Wunsch erfüllt, die Mehrheit an RTL II zu übernehmen.

Der bislang unabhängig agierende Sender würde dann mit Sicherheit voll integriert in die Mediengruppe RTL Deutschland, auch Marketing und Kommunikation. Die vorzeitige Auslagerung in eine eigenständige Agentur wäre dann der Absprung in letzter Minute - und eine Chance für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive dem derzeitigen Bereichsleiter Carlos Zamorano - nicht durch Synergien eingespart zu werden.

Über den Autor

Thomas Lückerath ist Gründer und Chefredakteur des Medienmagazins DWDL.de. Hatte schon viereckige Augen, bevor es Bingewatching gab. Liebt Serien, das Formatgeschäft und das internationale TV-Business. Ist mehr unterwegs als am Schreibtisch. E-Mail an Thomas Lückerath

@lueckerath bei Twitter

Teilen