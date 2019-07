Sky spart sich Konferenz-Kommentatoren in 2. Bundesliga

© Sky

Sky setzt bei seinen Konferenzen in der Zweiten Fußball-Bundesliga künftig auf die Strategie, die man auch beim Handball fährt und die auch DAZN hat. Es sind weitere Sparmaßnahmen, die der Sender damit rund um die Zweite Liga umsetzt.



24.07.2019 - 12:22 Uhr von Timo Niemeier 24.07.2019 - 12:22 Uhr

Am kommenden Freitag startet die Zweite Fußball-Bundesliga in die neue Saison - und die Zuschauer von Sky müssen sich auf Veränderungen einstellen. Diese betreffen vor allem die Konferenz: Statt einzelnen Konferenz-Kommentatoren setzt man bei der 2. Liga künftig auf einen Moderator, der die Zuschauer von Stadion zu Stadion führt, um dort an den Kommentator des Einzelspiels abzugeben. Ähnlich verfährt man bei Sky schon seit zwei Jahren mit der Handball-Bundesliga, auch DAZN macht so seine Europa-League-Konferenzen. Ursprünglich stammt das Konzept aus den USA, wo es bei der NFL ("redZone") praktiziert wird.

Sky erhofft sich durch die Änderung eine "höhere Dynamik". Was man damit indirekt sagt, aber vermutlich gar nicht meint: Die bisherigen Konferenzen waren wenig dynamisch. Spannend ist die Aussage auch im Hinblick auf die Erste Bundesliga, wo die "alte" Konferenz auch zur neuen Saison zum Einsatz kommt, ebenso bei der Champions League. Das bestätigt Sky gegenüber DWDL.de.

In erster Linie beweist die neue Konferenz in der Zweiten Liga aber vor allem, das Sky weiter sparen will. Durch die Umstellung benötigt man schließlich deutlich weniger Kommentatoren als zuvor - die Personalkosten dürften also sinken. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatte Sky damit begonnen, rund um die Zweite Liga zu sparen. So schickte man nicht mehr zu allen Spielen Reporter ins Stadion (DWDL.de berichtete). St. Pauli-Geschäftsführer Andreas Rettig kritisierte die Maßnahme von Sky damals und sagte, dadurch werde das redaktionelle Produkt "weiter beschnitten und zudem mediale Reichweite verringert".

Für die Vor- und Nachberichterstattung zu den Zweitliga-Spielen werden sich die Moderatoren ab der neuen Saison aus einem neuen virtuellen Studio melden, in dem sie regelmäßig Gäste begrüßen werden. Stefan Hempel führt freitags durch die Sendungen, Peter Hardenacke samstags und Hartmut von Kameke meldet sich am Sonntag aus dem Studio. Die Montags-Ausgaben werden von Yannick Erkenbrecher moderiert. Sky wird sämtliche 306 Spiele der neuen Saison live und exklusiv übertragen.

