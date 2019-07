Netflix gewinnt auch Ferrari und Mercedes für F1-Doku

© Netflix

Die erste Staffel von "Drive to Survive", die einen Blick hinter die Kulissen der Formel 1 wirft, hatte noch einen Makel: Ausgerechnet der Titelkampf zwischen Ferrari und Mercedes blieb außen vor. In Staffel 2 sind beide Teams nun an Bord.



24.07.2019 - 16:44 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2019 - 16:44 Uhr

Im Frühjahr kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison veröffentlichte Netflix seine Dokuserie "Drive to Survive", die einen detaillierten Blick hinter die Kulissen des Formel-1-Zirkus ermöglichte - allerdings nur aus Sicht der Teams in der zweiten und dritten Reihe. Mercedes und Ferrari hatten als einzige Teams keine Dreherlaubnis erteilt. Das ändert sich nun zur zweiten Staffel, wie Netflix nun mitteilte.

Im kommenden Jahr werden neun neue Folgen von "Drive to Survive" veröffentlicht, bei denen erstmals alle Formel-1-Teams inklusive Ferrari und Mercedes mit an Bord sind. Ausführende Produzenten der Serie sind der Oscar-Gewinner James Gay Rees ("Senna") und Paul Martin für Box to Box Films. Zu sehen geben dürfte es das ganze wohl wieder kurz vorm Start der Formel-1-Saison 2020.

Dokus aus dem Sportbereich sind derzeit bekanntlich allgemein angesagt - und auch Amazon legt in diesem Bereich nach und hat sich für Deutschland die Ausstrahlungsrechte für "Take us home: Leeds United" gesichert. Dafür wurde der Zweitliga-Club, der in einem dramatischen Saisonfinale den Aufstieg in die Premier League unter Cheftrainer Marcelo Bielsa doch noch verpasste, eine Saison lang begleitet. Als Erzähler führt Russel Crowe, selbst passionierter Fan des Clubs, durch die sechsteilige Dokureihe, die in der englischen Originalversion, wahlweise mit Untertiteln, noch im August zum Abruf bereit steht.

