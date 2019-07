Pluto TV bringt neue Pop-Up-Sender an den Start

© Pluto TV

Viacoms Streamingdienst Pluto TV hat zwei neue Pop-Up-Channel ins Portfolio aufgenommen. Darin feiert man den Geburtstag von "Spongebob" und zeigt nochmal die Reality-Serie "The Hills". Auf einem weiteren Sender geht es um junge Mütter.



25.07.2019 - 11:14 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2019 - 11:14 Uhr

"Spongebob Schwammkopf" wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Im linearen Fernsehen hat Viacom die Serie bereits gewürdigt und vor einigen Tagen sowohl bei Comedy Central als auch bei Nickelodeon und MTV Folgen gezeigt. Nun hat man auf dem werbefinanzierten Streamingdienst Pluto TV den Pop-Up-Channel SpongeBob Schwammkopf ins Leben gerufen. Dort sind noch bis zum 11. August rund um die Uhr die ersten fünf Staffeln der Serie zu sehen.

Darüber hinaus hat Pluto TV nun auch den Pop-Up-Sender MTV The Hills verfügbar gemacht. Dort werden alle sechs Staffeln des Formats zu sehen sein, in dem es um die Modestudentin Lauren Conrad und ihre Freundinnen Heidi Montag, Audrina Patridge und Whitney Port geht. Die Reality-Serie lief ursprünglich zwischen 2006 und 2010 bei MTV. Den Sender startet man natürlich nicht ohne Grund: Ab dem 14. August ist bei MTV die Neuauflage "The Hills: New Beginnings" zu sehen.

Olivier Jollet, Managing Director Europe bei Pluto TV, sagt: "Reality-TV Formate wie ‘The Hills’, bei denen wir jungen Menschen beim Erwachsenwerden begleiten können, faszinieren uns und spiegeln das Lean-Back-Erlebnis wider, das wir mit Pluto TV schaffen wollen. Mit modernen Programmformaten wie unseren Pop-up-Channels können wir zudem gezielt auf Serien-Jubiläen oder Neuauflagen, wie aktuell ‘The Hills: New Beginnings’, reagieren und unseren Zuschauer den Content liefern, über den gerade alle sprechen."

Neu bei Pluto TV ist inzwischen auch der Sender MTV Teen Mom. Dort sehen die Nutzer der Plattform neun Staffeln "Teen Mom" und "Teen Mom 2". Nach und nach sollen weitere Inhalte dazukommen, in denen junge Mütter im Mittelpunkt stehen.

