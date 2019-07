RTL II schickt Konny Reimann wieder in die Wildnis

© RTL II

Mitte August nimmt RTL II sein Abenteuer-Format "Konny Goes Wild!" mit Konny Reimann wieder ins Programm. Diesmal plant der Sender die Ausstrahlung von drei neuen Folgen, in denen der Auswanderer mit Promis in die Wildnis geht.



26.07.2019 - 10:18 Uhr von Alexander Krei 26.07.2019 - 10:18 Uhr

RTL II schickt seinen Auswanderer Konny Reimann bald wieder in die Wildnis. Ab dem 12. August zeigt der Sender jeweils montags um 20:15 Uhr drei neue Folgen der Realityshow "Konny Goes Wild!", diesmal unterstützt von Thorsten Legat, Joey Heindle und Mike Süsser. Vier Tage und drei Nächte ist Reimann mit jedem seiner Gefährten unterwegs. Sie müssen in dieser Zeit ihre Verpflegung in der Natur suchen und selbst dafür sorgen, ihr Nachtlager zu errichten.

Mit Ex-Fußballprofi Thorsten Legat begibt sich Konny Reimann auf einen Wüstentrip durch Südafrika, wo die Temperaturen im Schnitt 35 Grad Celsius betragen. Den nächsten Trip durch Kanadas Norden bestreitet Konny mit Ex-"Dschungelkönig" Joey Heindle. Ihre Aufgabe ist es, das von einem Survival-Guide vorgegebene Ziel im Yukon-Territorium zu erreichen. Mit TV-Koch Mike Süsser bricht Reimann derweil noch einmal in die südafrikanische Einöde auf.

Zuletzt war "Konny Goes Wild!" Mitte April mit soliden Quoten bei RTL II zu sehen. Im Schnitt hatten damals mehr als eine Million Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 5,4 Prozent.

