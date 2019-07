RTL plaudert erste "Promi Big Brother"-Bewohner aus

© Sat.1

In zwei Wochen startet "Promi Big Brother" in die neue Staffel in Sat.1, doch bislang ist es erstaunlich still, was Spekulationen um mögliche Teilnehmer der Realityshow angeht. Ausgerechnet Konkurrent RTL berichtet jetzt jedoch über erste Namen.



Dass die Namen der Teilnehmer von Realityshows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon vor der Ausstrahlung durchsickern und in Berichten von Boulevardblättern die Runde machen, ist nicht ungewöhnlich. Dass jedoch ein Konkurrenz-Sender in die Spekulationen einsteigt, kommt dann doch überraschend - so ist das nun aber im Falle von "Promi Big Brother" geschehen.

Zwei Wochen vor dem Start der neuen Sat.1-Staffel spekuliert nun ausgerechnet "RTL.de" über die ersten Bewohner der Show. Die Namen, die das Sender-Portal nennt, muten allerdings eher unspektakulär an: Demnach wird Theresia Behrend Fischer, die in diesem Jahr mit einer Live-Trauung bei "Germany' next Topmodel" für Schlagzeilen sorgte, ebenso dabei sein wie Ex-"Bachelorette"-Kandidat Rafi Rachek.

"RTL.de" betont, dass dem Sender die "Promi Big Brother"-Verträge vorliegen und plaudert in diesem Zusammenhang auch gleich die Gagen aus. So soll Fischer für ihre Teilnahme 27.500 Euro erhalten, Rachek angeblich 35.000 Euro. Offiziell hat sich Sat.1 bislang zu den Kandidaten von "Promi Big Brother" nicht geäußert - über die ungewöhnliche Schützenhilfe aus Köln dürfte man sich in Unterföhring allerdings vermutlich wundern.

Dass RTL neuerdings so gut über die "Promi Big Brother"-Bewohner informiert ist, dürfte auch damit zusammenhängen, dass der ehemalige "Bild"-Mann Sebastian Tews inzwischen für das News-Portal des Kölner Privatsenders arbeitet - fraglich ist allerdings, ob es ernsthaft im Sinne von RTL ist, das Konkurrenz-Format zu pushen. "Bild" wiederum hat sich in diesem Jahr mit Spekulationen rund um "PBB" bisher erstaunlich zurückgehalten.

