n-tv mit Redesign und Kampagne für XXL-Doku-Abende

Abends stehen im Programm des Nachrichtensenders n-tv regelmäßig Dokumentationen an. Jetzt bekommen die XXL-Programmierungen ein Redesign verpasst. Bei dieser Gelegenheit startet n-tv außerdem eine größere Werbekampagne.



26.07.2019 - 12:51 Uhr von Alexander Krei 26.07.2019 - 12:51 Uhr

n-tv will seine Doku-Programmierungen klarer positionieren und unterzieht die sogenannten XXL-Dokus, die an drei Abenden pro Woche zu sehen sind, einem Relaunch. Neu ist das Doku-Icon "D", das der Sender zukünftig als Klammer verwenden will. Es kommt auch in einer integrierten Kampagne zum Einsatz, die dem Motto XXL folgt und auf Motive setzt, die in Großaufnahme zu sehen sind.

"Die XXL-Dokus bei n-tv erfreuen sich großer Beliebtheit", so Conny Dienstbach, Leiterin Marketing Mediengruppe RTL (Corporate Brand) und n-tv. "Die thematisch besetzten Sendetage möchten wir noch stärker in den Köpfen bestehender und neuer Zuschauer verankern. Dafür haben wir XXL-Dokus einem Redesign unterzogen und führen mit der Kampagne das Doku-Icon „D“ als verbindendes Element der XXL-Abende ein."

n-tv startet Kampagne zu Doku-Abenden (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Die inhouse konzipierte und realisierte Kampagne startet am 1. August und umfasst neben Trailern, die im Fernsehen und auf den digitalen Kanälen laufen, auch drei verschiedene Print-Motive in Programm- und Publikumszeitschriften. Die Inhalte seien dabei jeweils für den Kanal plattformgerecht angepasst, heißt es. Insgesamt umfasst die Kampagne mehrere Flights, die bis in den November hinein vorgesehen sind.

Die Themen Wissen, Wildlife und History werden bei n-tv montags, donnerstags und samstags in sogenannte XXL-Programmierungen eingebunden. Nach Angaben des Senders liegen die Marktanteile bei bis zu 2,8 Prozent.

