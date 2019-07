Emmy-Nominierung für WDR-Koproduktion "The Cleaners"

© WDR/gebrueder beetz filmproduktion

Beim diesjährigen News & Documentary Emmy Award ist auch eine deutsche Koproduktion im Rennen. Es handelt sich um die Dokumentation "The Cleaners" der gebrueder beetz filmproduktion. Die Preisverleihung findet Ende September statt.



26.07.2019 - 15:03 Uhr von Alexander Krei 26.07.2019 - 15:03 Uhr

Die Produktionsfirma gebrueder beetz filmproduktion kann auf eine Emmy-Auszeichnung hoffen. Ihre Dokumentation "Im Schatten der Netzwelt - The Cleaners", die unter der Federführung des WDR zusammen mit NDR, RBB, Arte und weiteren internationalen Partnern entstanden ist, wurde jetzt für den News & Documentary Emmy Award in der Kategorie "Outstanding Science and Technology Documentary" nominiert.

In ihrem Debütfilm enthüllen Moritz Riesewieck und Hans Block die Schattenseiten der sozialen Medien und der mächtigen Konzerne, die dahinterstehen. Es wird erzählt, wie soziale Netzwerke Fake News und Hass verbreiten und wie Löschvorgänge zur Online-Zensur führen können - das Thema ist also hochaktuell. Seine Premiere feierte der Film, der unter anderem im Ersten zu sehen war, vor einem Jahr beim Sundance Film Festival, später folgten unter anderem Auszeichnungen mit dem Prix Europa und dem Grimme-Preis.

Ob nun auch der Emmy hinzukommen wird, entscheidet sich am 24. September. Dann nämlich werden in New York die News & Documentary Emmys verliehen. Insgesamt 49 Kategorien stehen an diesem Abend auf dem Plan.

