"The Voice" startet deutlich früher als in den letzten Jahren

© ProSieben/Sat.1

Bislang ist die Castingshow "The Voice of Germany" bei ProSieben und Sat.1 immer Mitte Oktober gestartet, in diesem Jahr geht das Format deutlich früher auf Sendung. Mit dabei sind dann auch zwei Coaches, die vorher noch nie bei "The Voice" zu sehen waren.



29.07.2019 - 11:54 Uhr von Timo Niemeier 29.07.2019 - 11:54 Uhr

ProSieben und Sat.1 haben die neue Staffel "The Voice of Germany" terminiert und wissen damit zu überraschen. So startet die mittlerweile neunte Staffel am 12. September, damit geht es deutlich früher los als in den vergangenen Jahren. Bislang startete die Castingshow eigentlich stets Mitte Oktober in die neue Staffel. Gut möglich, dass der frühe Start nun auch im Hinblick auf "The Voice Senior" passiert, das man dann nicht mehr zwischen den Jahren versenden müsste.

Ansonsten ändert sich nichts an der Ausstrahlung, die Blind-Auditions bei ProSieben sind wie gehabt donnerstags und in Sat.1 sonntags zu sehen. Und auch im weiteren Verlauf der Show wechseln sich die beiden Sender ab. Moderiert wird "The Voice" von Lena Gercke und Thore Schölermann, produziert wird die Show von Talpa Germany.

Neuerungen gibt es auf den Plätzen der Coaches. Aus Staffel acht ist nur Mark Forster übrig geblieben, der damit nun schon in sein drittes Jahr bei der Castingshow geht. Zudem kehrt Rea Garvey zurück, er war bereits in den Staffeln eins, zwei, vier und fünf Teil der Coaches. Neu mit dabei ist die deutsche Sängerin Alice Merton, die mit der Single "No Roots" ihren Durchbruch feierte, aber dennoch das mit Abstand unbekannteste Gesicht der Jury ist. Komplettiert wird die Runde nämlich von Rapper Sido, der 2018 unter anderem bei der Sky-Castingshow "X Factor" zu sehen war.

"The Voice of Germany" ist nach wie vor ein großer Erfolg für ProSiebenSat.1, vor allem die Blind Auditions sorgen regelmäßig für Top-Quoten. Die letzte Staffel war mit im Schnitt 16,6 Prozent dennoch die schwächste in der Geschichte. Vor allem zum Schluss tat sich die Show schwer und konnte sich in Sat.1 teils nur noch mit Mühe im zweistelligen Bereich halten. Auch das Finale erreichte vergleichsweise schwache 11,6 Prozent.

Teilen