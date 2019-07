Reichart übernimmt Vorstandsvorsitz bei RTL-Stiftung

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Die Mitgliederversammlung der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern hat Mediengruppen-CEO Bernd Reichart zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. In seiner ersten Amtshandlung wurden Spenden an Vertreter zahlreicher Hilfsorganisationen übergeben.



30.07.2019 - 11:41 Uhr von Alexander Krei 30.07.2019 - 11:41 Uhr

Bernd Reichart ist nun auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern. Die Mitgliederversammlung hat den CEO der Mediengruppe RTL Deutschland mit sofortiger Wirkung ins Amt berufen. Er folgt damit auch hier auf Anke Schäferkordt, die die Mediengruppe Ende vergangenen Jahres überraschend verlassen hatte.

"Tag für Tag stehen wir über die Vielzahl unserer Angebote mit nahezu allen Menschen in Deutschland in Kontakt. Diese privilegierte Position wollen wir auch weiterhin nutzen, um Kindern in Not nachhaltig zu helfen. Mit großem Engagement und aus voller Überzeugung", sagte Reichart, der sich bereits seit 2013 in der Mitgliederversammlung engagiert.

Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Übergabe der Spenden an Vertreter von insgesamt 57 unterschiedlichen Kinderhilfsorganisationen - gemeinsam mit Charity-Gesamtleiter Wolfram Kons. "Uns ist der enge Kontakt zu den Menschen, die jeden Tag mit bedürftigen Kindern arbeiten, sehr wichtig“, so Kons über den persönlichen Austausch mit Kooperationspartnern im Kölner Sendezentrum.

Schon seit 1996 ist die RTL-Stiftung mit ihrem jährlichen Spendenmarathon aktiv. In den vergangenen Jahren konnten nach Angaben des Senders mehr als 171 Millionen Euro gesammelt werden.

Teilen