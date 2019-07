RTL macht Sondersendung im Nachmittagsprogramm

© MG RTL D / Gregorowius

Einen Tag nach dem Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof nimmt RTL am Nachmittag eine Sondersendung mit Peter Kloeppel ins Programm - ein ungewöhnlicher Schritt. Anlass ist die Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer.



30.07.2019 - 11:55 Uhr von Alexander Krei 30.07.2019 - 11:55 Uhr

Gleich mehrfach hat RTL in den vergangenen Wochen Sondersendungen zu aktuellen Ereignissen ins Programm genommen - erst am vergangenen Donnerstag räumte der Sender eine Stunde in der Primetime frei, um über die Hitzerekorde in Deutschland zu berichten. Eher ungewöhnlich mutet nun die nächste Programmänderung an, die bereits für heute um 15:00 Uhr angekündigt worden ist.

Unter dem Titel "Wie sicher ist Deutschland?" zeigt RTL ein 25-minütiges "RTL aktuell Spezial" mit Moderator Peter Kloeppel. Anlass ist die geplante Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer, die nach dem Tod eines Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof einberufen wurde. Der Achtjährige war am Montag vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden und seinen schweren Verletzungen erlegen.

Gegenüber DWDL.de erklärte ein RTL-Sprecher, dass der exakte Ablauf der Sendung derzeit noch vorbereitet wird. Neben der Pressekonferenz soll es jedoch auch eine Schalte nach Frankfurt geben, zudem wird Kloeppel im Studio Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter begrüßen. Nach der Sondersendung soll es dann mit einer verkürzten "Superhändler"-Folge weitergehen, ab 16:00 Uhr folgt wie geplant "Meine Geschichte - Mein Leben".

Erst am Montag hatte RTL mit der regulären Ausgabe seiner Nachrichten starke Quoten erzielt: Mit einem Marktanteil von 22,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen stellte "RTL aktuell" einen neuen Jahresbestwert auf. Dass der Sender die Berichterstattung rund um die Pressekonferenz nicht alleine seinem Nachrichtenkanal n-tv überlässt, ist dennoch außergewöhnlich.

