Neue Luke-Show, Kawusi und "Nightwash" am "Fun Freitag"

Sat.1 will im Herbst frischen Wind in den "Fun Freitag" bringen und startet neben Luke Mockridges "Greatnightshow" zwei weitere Shows: "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" und das "Nightwash"-Comeback, dessen Moderator nun feststeht.



30.07.2019 - 14:22 Uhr von Alexander Krei 30.07.2019 - 14:22 Uhr

Anstelle seiner wöchentlichen Late-Night-Show bekommt Luke Mockridge ab Herbst von Sat.1 bekanntlich die ganz große Bühne freigeräumt - zunächst acht Wochen lang wird der Entertainer mit "Luke! Die Greatnightshow" am neu gestalteten "Fun Freitag" des Privatsenders zu sehen sein. Sat.1 spricht von der "größte, frühesten und längsten Light-Night-Show aller Zeiten" und hat dafür jetzt auch einen konkreten Sendetermin gefunden: Ab dem 13. September läuft die neue "Luke!"-Sendung jeweils freitags um 20:15 Uhr.

Sat.1 spendiert Mockridge im Zuge dessen auch ein neues Studio. Und auch sonst gibt es Neues am Freitagabend zu sehen: Im Anschluss an die "Greatnightshow" startet nämlich die neue Quizshow mit dem Comedian Faisal Kawusi, die nun tatsächlich unter dem Titel "Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte" den Weg ins Programm finden wird. Ihren Ursprung hat die Sendung in der "Faisal Kawusi Show", wo das Quiz einst als Rubrik entstanden ist. Zwei prominente Gäste müssen darin Menschen mit verrückten Hobbys oder Fähigkeiten anhand der Optik und weniger Infos zuordnen.

Und dann feiert auch noch "Nightwash" sein TV-Comeback: Am späten Abend bringt Sat.1 die Comedyshow zurück ins Fernsehen - mit Atze Schröder als Gastgeber, wie der Sender jetzt bestätigte. Schröder ist somit der nächste Comedian, den Sat.1 vom Konkurrenten RTL abwirbt. Sowohl Newcomer als auch Comedy-Größen sollen in der Neuauflage der kultigen Show aus einem Kölner Waschsalon auftreten. Produziert werden alle drei Formate von Brainpool - die Produktionsfirma hat damit also einen echten Großauftrag an Land gezogen.

"Mit der 'Greatnightshow' setzt Luke Mockridge das nächste Ausrufezeichen in Sat.1", ist sich Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sicher. "Hier kommen alle seine einzigartigen Talente aus Late-Night, Live-Comedy, Musik, Moderation und Unterhaltung mit seiner unverkennbaren Luke-Art in einer großen Prime-Time-Show zusammen. Luke! Die Greatnightshow' ist der beste Einstieg in den neuen Sat.1-Fun-Freitag. Und Faisal Kawusi und Atze Schröder machen den lustigen Auftakt ins Wochenende perfekt."

