"Sketch History" geht im September in die letzte Runde

Ab Ende September läuft der "final countdown" für "Sketch History": Fünf neue Folgen werden nach der "heute-show" im ZDF zu sehen sein, dann ist endgültig Schluss. Für den Sendeplatz am späten Freitagabend will der Sender neue Comedy-Formate entwickeln.



30.07.2019 - 17:22 Uhr von Alexander Krei 30.07.2019 - 17:22 Uhr

Das ZDF wird die noch ausstehenden Folgen von "Sketch History" ab dem 20. September zeigen. Insgesamt fünf frische Episoden des Comedy-Formats laufen auf dem bewährten Sendeplatz am Freitag um 23:00 Uhr - und damit im Anschluss an die "heute-show", die sich bereits zwei Wochen zuvor aus der Sommerpause zurückmeldet.

Fans von "Sketch History" müssen allerdings stark sein, denn mit der dritten Staffel wird das Format nach insgesamt 30 Folgen zu Ende gehen. Bis es so weit ist, werden Max Giermann, Matthias Matschke, Valerie Niehaus und die anderen Mitglieder des Ensembles unter anderem zeigen, dass "Bares für Rares" schon im Mittelalter ein Erfolg war und wie Kaiserin Sisi wirklich zur Legende wurde. Darüber hinaus wird Karl Dall in einer Gastrolle zu sehen sein.

Produziert wurde "Sketch History" von HPR Bild und Ton und Warner Bros. Das ZDF will auch in Zukunft Comedy- und Kabarettformate auf dem Sendeplatz am späten Freitagabend zeigen - Details zu den Plänen gab der Sender allerdings noch nicht preis.



