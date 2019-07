ITV Studios übernimmt Show-Spezialisten Armoza Formats

© itv

Der israelische Format-Entwickler und Distributor Armoza Formats gehört künftig zu ITV Studios. Das Unternehmen hat den Deal am Mittwoch bekanntgegeben, schweigt aber zum Kaufpreis. Zum Armoza-Katalog zählen Shows wie "The Four" und "Still Standing".



31.07.2019 - 11:44 Uhr von Alexander Krei 31.07.2019 - 11:44 Uhr

ITV Studios übernimmt das israelische Produktions- und Distributionshaus Armoza Studios. Das von Avi Armoza gegründete Unternehmen soll Teil des sogenannten Global Creative Networks werden, das von Mike Beale geleitet wird, wie ITV am Mittwoch offiziell bestätigte. Demnach soll das Team auch weiterhin von Tel Aviv aus Formate entwickeln. Zudem ist geplant, zusammen mit Produzenten innerhalb der ITV-Studios-Gruppe an in Entwicklung befindlichen Projekten zu arbeiten. Über die Höhe des Kaufpreises wurde nichts bekannt.

"Armoza Formats hat sich schnell zu einem der führenden unabhängigen Produzenten und Distributoren globaler Unterhaltungshits entwickelt", sagte Maria Kyriacou, President von ITV Studios International. Es sei eine "einmalige Gelegenheit, mit Avi und seinem Team zusammenzuarbeiten und sein Fachwissen mit der Präsidenz von ITV zu kombinieren". Avi Armoza sieht in ITV Studios derweil den "perfekten Partner für die nächste Stufe der Untermehmensentwicklung". Man teile "die gleichen Werte und die Leidenschaft für den Erfolg durch Kreativität", sagte der Produzent, der nun also unter das Dach des großen ITV-Netzwerks schlüpft.

Aus der Schmiede von Armoza Studios stammen unter anderem die Gameshow "Still Standing" und die Castingshow "The Four". Letztere wurde inzwischen in mehr als 15 Länder verkauft, darunter in die USA, wo bislang zwei Staffeln zu sehen waren. Der Katalog umfasst mehr als 100 Shows. Neben Eigenentwicklungen zählen auch diverse Drittformate dazu, darunter die Tanzshow "Dance Revolution". In den vergangenen Jahren hat ITV Studios bereits diverse Unternehmen übernommen, darunter Elk Productions aus Schweden und die französische Produktionsfirma Tetra Media Studio.

