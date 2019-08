RTL stellt sich Ende August in der Daytime neu auf

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Ende August kommt es in der Daytime von RTL zu einigen Änderungen. Neben der angekündigten Daily-Soap "Herz über Kopf" startet dann auch ein neues Format mit Detlef Steves. Außerdem kehrt eine bereits getestete Sendung zurück, die Scripted Realities fliegen dann aus dem Programm.



01.08.2019 - 10:54 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2019 - 10:54 Uhr

Am 26. August ändert sich in der Daytime von RTL so einiges. Der wichtigste Neustart ist um 17 Uhr die neue Daily-Soap "Herz über Kopf", die man bereits vor einigen Wochen angekündigt hatte. 180 Folgen der Crimenovela hat RTL von der Filmpool-Schwesterfirma TFS - The Fiction Syndicate produzieren lassen. Zuletzt hatte man um 17 Uhr mit der täglichen Serie "Freundinnen" kein Erfolg. Derzeit zeigt man auf diesem Sendeplatz die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben".

In "Herz über Kopf" will man typische Soap-Elemente mit einer Krimi-Handlung verknüpfen. Im Zentrum der Handlung steht die alleinerziehende Mutter Kathi (Mandy Neidig). Nichts ist für die Enddreißigerin mehr wie es war, seitdem ihr Mann Manuel (Daniel Sellier) vor zwei Jahren spurlos verschwand und sie mit den gemeinsamen Kinder sowie einem Berg Schulden und vielen offenen Fragen zurückließ. Als Kathi mit ihren Kindern in einen schweren Unfall verwickelt wird, taucht aus dem Nichts ein fremder Mann auf und rettet der Familie das Leben. Kathie ist vom ersten Moment an von ihm fasziniert und beginnt, sich in ihn zu verlieben. Dabei ahnt sie nicht, dass die Rettung gar kein Zufall war. Neben Neidig und Sellier sind auch Felix Maximilian ("Beck is back") und Sarah Mangione ("Unter uns") in Hauptrollen zu sehen.

Aber auch in den beiden Stunden davor setzt RTL ab Ende August auf andere Formate auf bislang. Ganz neu ist "Ran an den Speck - Familien nehmen ab", das am gleichen Tag wie die Soap startet und um 15 Uhr auf Zuschauerfang gehen wird. Gesicht der Sendung ist Detlef Steves, der in den vergangenen Jahren vor allem bei Vox zu sehen war. Gemeinsam mit Personal-Trainerin Silke Kayadelen begleitet er Familien, die mit Übergewicht zu kämpfen haben. In 90 Tagen müssen die Familien so viel wie möglich abspecken, dem Gewinner winken 10.000 Euro. Produziert wird die Sendung von RedSeven Entertainment, das übrigens auch "The Biggest Loser" für Sat.1 verantwortet.

Um 16 Uhr kehrt am 26. August schließlich auch "Mensch Papa! Väter allein zu Haus" zurück ins Programm. Nachdem RTL das Format Anfang des Jahres eine Woche lang erfolgreich getestet hatte, ging es im Mai und Juni weiter, da lag man im Schnitt aber nur noch bei einstelligen Marktanteilen. Dennoch kommt nun eine weitere Staffel des Formats, in dem Männer mit ihren Kindern allein zu Hause gelassen werden. Der RTL-Nachmittag kommt damit ab Ende August vorerst ohne Scripted Realitys daher, die "Superhändler" um 14 Uhr bleiben im Programm.

