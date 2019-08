Vox zieht "Grill den Henssler"-Sommerspecials vor

© TVNOW / Frank W. Hempel

Mitte August stellt sich Steffen Henssler neuen Promi-Duellen am Grill. Dann nämlich gibt es bei Vox vier neue Sommerspecials von "Grill den Henssler" zu sehen. Die ursprüngliche Programmplanung für den Sonntagabend wurde damit noch einmal verändert.



01.08.2019 - 11:13 Uhr von Alexander Krei 01.08.2019 - 11:13 Uhr

Vox wird die vier Sommerspecials von "Grill den Henssler" ab dem 18. August jeweils sonntags um 20:15 Uhr zeigen. Der Sender zieht den Start der Staffel damit vor, denn ursprünglich sollte an diesem Tag eine neue Folge von "Promi Shopping Queen" laufen. Die Programmänderung verspricht deutlich höhere Quoten: Während das Comeback von "Grill den Henssler" vor wenigen Monaten zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe verbuchte, tat sich die Mode-Dokusoap mit Guido Maria Kretschmer in der Primetime zuletzt schwer.

Die für den 11. August geplante "Promi Shopping Queen"-Wiederholung soll dagegen wie geplant im Programm bleiben - wann die ursprünglich eine Woche später geplante neue Folge den Weg ins Fernsehen schaffen wird, steht dagegen bislang noch nicht fest.

In den vier "Grill den Henssler"-Specials werden sich derweil Oliver Pocher, Jan Leyk, Detlef Steves, Dagmar Wöhrl, Wolfgang Bosbach und Tochter Caroline, Jan Köppen, Silvio Heinevetter, Daniel Wirtz, Johannes Oerding, Felix von Jascheroff, Motsi Mabuse, Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Karasek dem Duell am Grill stellen. Unterstützung bekommen die Promis von den Koch-Coaches Sascha Stemberg, Stefan Marquard, Ali Güngörmüs und Christian Lohse.

Statt im Kölner Studio wird bei den Sommer-Specials auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg unter freiem Himmel gegrillt, ohne Strom und und über offener Flamme. Die Produktion der Show übernimmt wie gehabt ITV Studios Germany.

