ProSieben zeigt neues "Duell um die Welt" bald live

Seit Ende des vergangenen Jahres kommt das "Duell um die Welt" in einer Team-Edition daher, Joko und Klaas halten sich seither etwas mehr zurück. Die Quoten waren gut, dennoch kommt es bei den neuen Ausgaben erneut zu Änderungen.



01.08.2019 - 11:31 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2019 - 11:31 Uhr

Man kommt schon kaum noch hinterher, wenn man die vielen Änderungen, die ProSieben beim "Duell um die Welt" umgesetzt hat, aufzählen will. Die letzte war freilich diese: Seit Ende 2018 schicken Joko und Klaas Promis um die Welt, die sich stellvertretend für sie duellieren. Im Studio treten die beiden aber nach wie vor in Spielen gegeneinander an. Die ersten drei Episoden dieser Version der Show erzielten im Schnitt etwa 14 Prozent Marktanteil, waren also ein schöner Erfolg für ProSieben, dennoch kommt es bald zur nächsten Änderung.

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Ausgaben wird das neue "Duell um die Welt" demnächst nämlich live ausgestrahlt. ProSieben löst damit sein Versprechen ein, künftig mehr auf Live-Events zu setzen. Die erste Ausgabe der Show, die live zu sehen sein wird, läuft am 31. August. Die Promis sind dann unter anderem in Taiwan, Frankreich, Italien, Norwegen, Nigeria, Südafrika und Mexiko. Die Reiserouten und Aufgaben der Team-Mitglieder werden jeweils durch den Gegner festgelegt.

Jeannine Michaelsen moderiert die Show wie auch schon in der Vergangenheit, hier gibt es also keine Änderungen. Das ursprüngliche "Duell um die Welt", in dem Joko und Klaas noch selbst die Aufgaben erledigten, war zunächst auch aufgezeichnet, 2017 probierte man sich aber auch hier an zwei Live-Ausgaben. Ein Jahr später stellte man das Format mit den Teams dann völlig neu auf.

