RTL holt "Comeback oder weg?" erstmals in die Primetime

Am Sonntagvorabend holt "Comeback oder weg?" bei RTL solide Quoten, nun darf das Format bald erstmals in die Primetime. In einem Sommer-Special will der Sender testen, ob die Sendung auch nach 20:15 Uhr ein großes Publikum ansprechen kann.



01.08.2019 - 14:46 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2019 - 14:46 Uhr

Seit mehr als zwei Jahren hat RTL nun schon die Retro-Sendung "Comeback oder weg?" im Programm. Darin erhalten die Kinder von Prominenten Dinge, die mal aktuell waren, als ihre Eltern jung waren. Sie testen diese dann und entscheiden: Sollt es für das Produkt ein Comeback geben oder eher nicht? Die letzte Staffel holte Ende 2018 am Sonntagvorabend im Schnitt 12,6 Prozent Marktanteil, nun kommt das Format in die Primetime.

Am 26. August darf das Format zumindest einmalig mit einer Spezial-Ausgabe erstmals um 20:15 Uhr ran. Mit dabei sind dann unter anderem Verona Pooth mit Sohn San Diego, David Odonkor mit Tochter Adriana, Loona mit Tochter Saphira, Oli P. mit Sohn Ilias und Anne-Sophie Briest mit ihrer Tochter Faye Montana.

Anders als in den regulären Ausgaben, bei denen die jeweiligen Promis mit ihren Kindern alleine die Produkte testen und bewerten, kommen die Teilnehmer für das Primetime-Special an einem Ort zusammen. Zwischen alten Wohnwägen schauen sie gemeinsam ihre Einspielfilme, in denen sie ausgestorbene Gegenstände von damals testen, an.

