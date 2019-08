Turners Europa-Chef steigt bei WarnerMedia weiter auf

© WarnerMedia

Gerhard Zeiler hat Giorgio Stock, den er vor einigen Jahren als Europa-Chef zu Turner lotste, befördert. Künftig verantwortet Stock im neuen WarnerMedia-Konzern ein noch deutlich größeres Gebiet als bislang.



02.08.2019 - 11:46 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2019 - 11:46 Uhr

Giorgio Stock, bislang President von Turner EMEA und damit verantwortlich für den Wirtschaftsraum Europa, Afrika und Naher Osten, wird im neuen WarnerMedia-Konzern befördert und erhält mehr Verantwortung. Ab sofort arbeitet Stock als President WarnerMedia Entertainment Networks, Distribution and Advertising Sales, EMEA and APAC. Damit ist er künftig auch für den Asia-Pazifik-Raum zuständig und verantwortet nicht mehr nur die Turner-Sender, sondern auch HBO.

Durch die neue Konstellation berichten künftig die Leiter der einzelnen Märkte, etwa Ricky Ow (President Turner Asia Pacific) oder auch Hervé Payan (CEO HBO Europe) an Stock, der wiederum an WarnerMedia Chief Revenue Officer Gerhard Zeiler berichtet. Angekündigt wurde die Beförderung von eben diesem Gerhard Zeiler, der Stock bereits 2013 von Disney zu Turner holte. Zeiler sagt zur Personalie: "In seiner früheren Position als Präsident von Turner EMEA hat Giorgio das Unternehmen verändert und ein starkes Team aufgebaut, das gemeinsam in exzellente Premium-Inhalte investiert, neue Einnahmequellen geschaffen und den Geschäftsbetrieb optimiert hat. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass er die neue Rolle angenommen hat." Zeiler selbst war erst vor einigen Monaten im neuen WarnerMedia aufgestiegen, er ist inzwischen der Sales-Chef beim Konzern. Giorgio Stock sagt: "In einem zunehmend unruhigen Markt sind wir in einer einzigartigen Position, um unsere wirklich außergewöhnlichen Marken- und Inhaltsziele weiterzuentwickeln, zu skalieren und unser Publikum wie nie zuvor zu unterhalten. Es ist ein Privileg, die äußerst talentierten Teams in unseren Regionen zusammenzustellen und unser Geschäft auf die nächste Ebene zu bringen."

