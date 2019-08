"Rote Rosen": Claudia Schmutzler übernimmt Hauptrolle

© Das Erste/Thorsten Jander

Bekannt wurde sie in den 90er Jahren, damals war sie unter anderem Hauptdarstellerin der Sat.1-Serie "Für alle Fälle Stefanie", nun steigt Schauspielerin Claudia Schmutzler bei der ARD-Telenovela "Rote Rosen" ein. Ab Oktober wird sie dort zu sehen sein, zuletzt gingen die Quoten zurück.



02.08.2019 - 13:29 Uhr von Timo Niemeier 02.08.2019 - 13:29 Uhr

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" erhält mal wieder eine neue Hauptdarstellerin. Claudia Schmutzler steigt bald in die Produktion ein und wird künftig als Astrid Richter vor der Kamera stehen. Schmutzler löst dann Gerit Kling ab, die die Hauptrolle in der Serie seit Anfang dieses Jahres inne hat. Schmutzler wird in 200 Folgen der Telenovela zu sehen sein. Die Dreharbeiten beginnen im September, ab Ende Oktober werden die Folgen dann im Ersten ausgestrahlt. Kurz zuvor gibt es für die von Kling verkörperte Hilli das obligatorische Happy End.

Einem großen Publikum bekannt wurde Claudia Schmutzler Anfang der 90er Jahre durch ihre Rolle in den beiden Filmen "Go Trabbi Go", wo sie an der Seite von Wolfgang Stumph spielte. Einige Jahre später übernahm sie die Hauptrolle in der Sat.1-Serie "Für alle Fälle Stefanie". Von 2005 bis 2017 stand sie für die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in der Serie "SOKO Wismar" vor der Kamera.

Bei "Rote Rosen" erwartet Schmutzler eine wichtige Aufgabe. Es ist an ihr, die Quoten der Telenovela endlich zu stabilisieren, bestenfalls sogar wieder zu steigern. Seit Anfang des Jahres liegt die Reichweite im Schnitt bei 1,25 Millionen, damit steuert die Serie auf ihr bislang schwächstes Ergebnis zu. 2017 sahen im Schnitt noch fast eineinhalb Millionen Menschen zu. Auch der Marktanteil war zuletzt etwas niedriger als in den vergangenen Jahren. Mit Schmutzler in der Hauptrolle soll sich das künftig wieder ändern. Beim jungen Publikum spielte "Rote Rosen" dagegen noch nie eine wichtige Rolle, auch in diesem Jahr kommt die Serie bislang im Schnitt auf weniger als fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

