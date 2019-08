ProSieben programmiert Parcours-Show gegen die "Löwen"

© ProSieben/J. Essink/W. Weber

Im September nimmt ProSieben die neue Parcours-Show "Renn zur Million... wenn du kannst" ins Programm - in direkter Konkurrenz zum Vox-Hit "Die Höhle der Löwen". Daniel Aminati, Rebecca Mir und Elmar Paulke moderierten das Format.



04.08.2019 - 10:38 Uhr von Alexander Krei 04.08.2019 - 10:38 Uhr

Zur Riege der neuen Shows, die ProSieben-Chef Daniel Rosemann für die nächste Saison in Aussicht gestellt hat, gehört bekanntlich "Renn zur Million... wenn du kannst!". Mit Details zur dem Format, hinter dem die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP Deutschland steht, hat sich der Sender bislang aber noch zurückgehalten. Nun steht fest: Daniel Aminati, der gerade noch als "Kudu" bei "The Masked Singer" dabei war, wird die Sendung gemeinsam mit Rebecca Mir und Kommentator Elmar Paulke präsentieren.

Das Konzept liest sich wie eine Mischung aus "Ninja Warrior" und "Catch": Auf der Hattinger Henrichshütte, einer Industriebrache im Ruhrgebiet, sprinten die Kandidaten um eine Million Euro. Dabei müssen sie die Hindernisse schnellstmöglich überwinden und dürfen nicht von einem Verfolger gefangen werden. Nach jeder genommenen Hürde müssen sich die Läufer entscheiden, ob sie aufhören und den bisherigen Gewinn sichern oder doch um die Millon weiterspielen wollen.

Um den Kandidaten den Sieg zu erschweren, hat ProSieben Athleten und Hindernis-Profis als Verteidiger der Million verpflichtet. Mit dabei sind unter anderem Carina Bungard, Team-Europameisterin im Obstacle Course Racing, Lukas Storath, Polizist und amtierender Worldchampion of Fitness, und Triathlon-Profi Roman Deisenhofer. Ein Ausstrahlungstermin steht ebenfalls fest: Zu sehen gibt es "Renn zur Million... wenn du kannst!" ab dem 10. September dienstags um 20:15 Uhr - die Show muss sich damit also gegen die "Höhle der Löwen" beweisen.

"Sechs Wochen lang habe ich als Kudu auf der 'The Masked Singer'-Bühne alles gegeben - jetzt müssen auch die Kandidaten von 'Renn zur Million... wenn Du kannst!' Kudu-Power zeigen", sagt Moderator Danial Aminati. "Nur wer schnell rennt, flink alle Hindernisse hinter sich lässt und dabei noch einen Verfolger abhängen kann, gewinnt das Preisgeld von bis zu einer Million Euro."

