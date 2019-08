ProSieben lässt über beste "Big Bang"-Folgen abstimmen

© Warner Bros. Television

Bald stehen bei ProSieben die letzten neuen Folgen von "The Big Bang Theory" an. Bevor es soweit ist, zeigt man im September aber nochmal die Lieblings-Folgen der Zuschauer, die können dafür bald abstimmen.



05.08.2019 - 11:39 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2019 - 11:39 Uhr

ProSieben hat ein großes "Big Bang Theory"-Voting angekündigt, bei dem die Fans der US-Sitcoms ihre Lieblingsepisoden wählen können. Zur Wahl stehen ab dem 12. August alle 267 Episoden, die bislang bei ProSieben zu sehen gewesen sind. Die Fans können dabei nur eine Folge pro Staffel auswählen - so ergibt sich am Ende die jeweils beste Episode einer Staffel.

Die beliebtesten Folgen wird ProSieben schließlich an zwei Abenden im September zeigen. Sowohl am 2. als auch am 9. September zeigt man ab 20:15 Uhr jeweils die sechs Folgen, die beim Voting am besten abgeschnitten haben. Wann genau ProSieben die verbliebenen zwölf Folgen der finalen Staffel zeigen wird, hat man noch nicht verraten. Es ist lediglich von einem Start im Herbst die Rede. Gut möglich aber, dass es nach den Highlight-Folgen der Zuschauer losgeht, das wäre dann am 16. September.

