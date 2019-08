Bendel widmet sich Ende August der Welpenerziehung

© Sat.1 Gold

Sat.1 Gold startet unter seiner Dachmarke "Die Pfotenretter" immer neue Tier-Formate, Ende August findet eine neue Sendung mit Jochen Bendel ihren Weg auf die Bildschirme. Unterstützung erhält er von einer Expertin, die zuvor auch schon im ZDF zu sehen war.



05.08.2019 - 12:00 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2019 - 12:00 Uhr

Auf den Screenforce Days hat Sat.1 Gold das neue Format "Kleine Hunde - Großes Chaos" angekündigt, nun gibt es einen Sendetermin. Sat.1 Gold wird die erste Staffel, die fünf Ausgaben umfasst, ab dem 29. August immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. "Kleine Hunde - Großes Chaos" ergänzt damit das Line-Up an Tier-Formaten, das Sat.1 Gold aufgebaut und unter der Dachmarke "Die Pfotenretter" zeigt.

In "Kleine Hunde - Großes Chaos" geht es, der Name lässt es bereits vermuten, um die richtige Erziehung von Welpen. Jochen Bendel, der beim Sender einige Tier-Formate präsentiert, und die Verhaltensbiologin Kate Kitchenham, die beim ZDF vor einigen Jahren den "Haustier-Check" präsentierte, erklären den Zuschauern, worauf es bei Welpen ankommt und worauf man achten muss.

