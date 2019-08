Neue "Sportschau"-Kampagne greift Serien-Hype auf

© ARD

In einigen Tagen beginnt die Fußball Bundesliga, dann kehrt auch die "Sportschau" zurück. Jung von Matt/Sports hat nun eine Kampagne entwickelt, die den aktuellen Serien-Hype aufgreift und die "Sportschau" in eine Reihe mit "Game of Thrones" oder "Stranger Things" stellt.



06.08.2019 - 10:33 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 10:33 Uhr

Anfang Mai hat die Hamburger Sportmarketingagentur Jung von Matt/Sports den Etat für die kommende "Sportschau"-Kampagne erhalten. Nun hat man diese vorgestellt. Die Kampagne stellt die "Sportschau" als "Deutschlands spannendste Serie" vor, die jetzt in die neue Staffel geht. Ähnlich wie "Game of Thrones", "Breaking Bad" oder "Stranger Things" habe auch die "Sportschau" all das, was Serienfans lieben, so die Macher. Das heißt: Große Helden, fiese Typen, legendäre Schlachten sowie hochemotionale Siege und Niederlagen.

Mit ihrem Seriencharakter stünde die "Sportschau" den genannten Drama-Serien in nichts nach, heißt es von Sender und Agentur. Sichtbar ist die Kampagne im TV, Hörfunk, online und im Out-of-Home-Bereich. Die Kampagnenmotive bilden das Herzstück und sind im ganzen Land zu finden: In zahlreichen Print-Formaten, auf City-Light-Plakaten, an Litfaßsäulen und auf Infoscreen-Animationen an allen großen Bahnhöfen. Zusätzlich wurden Sondermotive produziert, die direkten Bezug auf bekannte Formate nehmen, so spielen die Plakate auf "Stranger Things" oder "Haus des Geldes" an (siehe Bilderstrecke). Darüber hinaus gibt es drei Radiospots in Anlehnung an die drei Seriengenres Thriller, Fantasy und Krimi sowie ein Programmtrailer.

"Es ist ein großes Privileg, mit einer populären Marke wie der Sportschau auf dem Platz zu stehen. Die Sportschau ist ein Serien-Phänomen, das fester Bestandteil der Berichterstattung der Fußball-Bundesliga ist. Die Liga bringt nach jeder Sommerpause neue starke Charaktere und bekannte Helden mit sich, die von der Sportschau in einem etablierten Format in Szene gesetzt werden. Jeder Fan hat hier seine Lieblingsprotagonisten und genauso mächtige Antagonisten, die sich ihren Idolen in den Weg stellen. Das erzeugt Emotionen, Spannung und Rivalitäten, die auch in dieser Saison wieder Garant für hohe Quoten in der Sportschau sein werden. Das unterstreichen wir mit unserer Kampagne", sagt Holger Hansen, Managing Director Jung von Matt/Sports.

Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD, ergänzt: "Die Sportsfreunde von Jung von Matt haben sich im Pitch durchgesetzt bzw. den entscheidenden Treffer gelandet mit einer Kampagne, mit einer Positionierungsidee für unsere Sportschau, auf die noch niemand gekommen ist und die, wie die meisten guten Ideen, eigentlich auf der Hand liegt. Die Sportschau ist ja nun mal die spannendste und die härteste Serie Deutschlands. Und jedes Jahr gibt es 34 neue Folgen, weil die Bundesliga 34 Spieltage hat. Für Steffen Simon, unseren Sportschau-Chef, und mich haben die Hamburger Werber mit dem Plakatmotiv, dem Fernsehspot und den Radiospots einen lupenreinen Hattrick erzielt. Einfach eine geile Kampagne für unsere geliebte Sportschau."

