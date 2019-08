Das Erste plant auch künftig mit Pilawas "Quizduell"

© ARD/Uwe Ernst

Das "Quizduell" wird auch im kommenden Jahr im Ersten zu sehen sein, in den kommenden Wochen werden viele Folgen der "Olymp"-Ausgaben aufgezeichnet. Und auch die regulären Folgen kehren im kommenden Jahr wohl zurück.



06.08.2019 - 13:14 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2019 - 13:14 Uhr

Das Erste wird ab Mitte September und bis Anfang Oktober 30 neue Ausgaben von "Quizduell Olymp" aufzeichnen. Fans der Show können sich bereits Tickets sichern, um so vor Ort im Studio mit dabei zu sein. Bei einer wöchentlichen Ausstrahlung immer freitags um 18:50 Uhr hätte Das Erste damit mehr als ein halbes Jahr bestückt. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht, irgendwann im Herbst oder Winter soll es aber losgehen.

Darüber hinaus gibt es im kommenden Jahr wohl auch ein Wiedersehen mit den regulären Ausgaben von "Quizduell". Diese werden, anders als die aufgezeichneten "Olymp"-Folgen, live gesendet und sind daher aufwendiger. Man arbeite an einer Fortsetzung, heißt es vom Sender gegenüber DWDL.de. Der werktägliche Sendeplatz um 18 Uhr ist bis weit ins Jahr 2020 aber durch "Wer weiß denn sowas?" belegt, die Quizshow startet Ende September in die neue Staffel. In diesem Jahr ging "Quizduell" ab Mai auf Sendung.

