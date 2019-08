Entwicklungschef von Labo M geht zu strandgutmedia

© strandgutmedia / Sophie Läßle

Torsten Berg, der in den letzten viereinhalb Jahren als Entwicklungschef bei der Produktionsfirma Labo M gearbeitet hat, wird neuer Creative Director bei strandgutmedia und verantwortet dort den gesamten Bewegtbildcontent.



07.08.2019 - 12:05 Uhr von Uwe Mantel 07.08.2019 - 12:05 Uhr

Die Berliner Produktionsfirma strandgutmedia hat zum 1. August Torsten Berg als neuen Creative Director an Bord geholt. Berg ist zugleich auch Mitgesellschafter der Firma und soll auch in strategischen Fragen beraten. Er kommt von Labo M, wo er als Head of Development und Producer Primetime-Dokumentationen und Serien realisierte. So war er etwa Ideengeber für die BR-Reisedoku "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" und produzierte Dokus wie "Die dunkle Seite des deutschen Rap" und "Wie antisemitisch ist Deutschland?" und entwickelte das ProSieben-Reporterformat "Follow us!" mit.

Neben Berg verstärkt auch Thorsten Berrar strandgutmedia. Berrar hatte als Regisseur und Executive Producer "Bambule" und "Kuttner plus Zwei" mit verantwortet und kehrt als Kreativberater zu strandgutmedia zurück. Berrar und Berg kennen sich bereits aus der Zusammenarbeit bei mehreren Projekten, zuletzt arbeiteten sie bei einem Primetime-Piloten mit Esther Schweins zusammen.

Berg: "strandgutmedia hat mit 'neoParadise' und 'Bambule' neue Standards im TV geschaffen. Ich freue mich darauf, für diesen Innovator zu arbeiten und auch neue, digitale Ideen zu entwickeln." Gemeinsam mit strandgutmedia-Geschäftsführer Helmut Audrit wolle er auch künftig mit neuen, herausragenden Künstlern zusammenarbeiten.

