ZDF holt seine "SOKOs" im September gebündelt zurück

Wie schon in den vergangenen Jahren startet das ZDF im September mit den neuen Folgen seiner "SOKO"-Serien am Vorabend. Jeden Tag übernimmt dann ein anderes Team, den Auftakt macht dabei die zweite Staffel von "SOKO Potsdam".



07.08.2019 - 15:26 Uhr von Timo Niemeier 07.08.2019 - 15:26 Uhr

Das ZDF hat die Rückkehr seiner "SOKO"-Serien in Aussicht gestellt. Am 23. September kehrt demnach "SOKO Potsdam" zurück auf die Bildschirme. Es ist die zweite Staffel der Serie, die im vergangenen Jahr erstmals zu sehen war und neben guten Zuschauerzahlen auch Kritikerlob erhielt. Im Schnitt sahen sich fast dreieinhalb Millionen Menschen die sechs Folgen der ersten Staffel an, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 17,9 Prozent. Die zweite Staffel umfasst dann auch gleich zehn Episoden.

In den Tagen darauf geht es auch mit den anderen "SOKO"-Serien weiter. Dienstags geht es mit der "SOKO" aus Köln weiter, mittwochs übernehmen dann die Kollegen aus Wismar mit ihren neuen Folgen. Am Donnerstag zeigt das ZDF wie gehabt neue Folgen von "SOKO Stuttgart" und am Freitagvorabend läuft "SOKO Wien".

