Felix Neureuther wird neuer Ski-Experte der ARD

Spekuliert wurde es bereits, nun machte die ARD es offiziell: Felix Neureuther tritt die Nachfolge von Maria Höfl-Riesch als ARD-Experte für den alpinen Ski-Weltcup an. Für den BR versucht er sich obendrein sogar als Co-Kommentator beim Fußball.



08.08.2019 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 08.08.2019 - 10:00 Uhr

Im März beendete Felix Neureuther nach 16 Jahren seine aktive Karriere - doch dem alpinen Skizirkus bleibt er in anderer Funkion weiterhin erhalten: Er wird neuer Experte im Ersten und beim Bayerischen Rundfunk und tritt damit im Ersten nach DWDL.de-Informationen die Nachfolge von Maria Höfl-Riesch an, die kürzlich nach fünf Jahren ihren Abschied angekündigt hatte. Seinen Einstand in neuer Funktion gibt er am 26. und 27. Oktober beim Weltcup-Auftakt in Sölden.

Neureuther: "Ich kenne keine Sportart, in der es so viele gute Typen gibt wie im alpinen Skisport. Leider sind sie zwangsweise alle maskiert. Ich möchte gerne die Menschen dahinter zeigen mit ihren besonderen Geschichten. Natürlich wird die skisportliche Analyse nicht zu kurz kommen – aber hoffentlich nicht schulmeisterlich, sondern aufbauend und fair, menscheln soll es immer. I frei mi narrisch auf die neue Herausforderung! Und es gibt bei uns in der Familie natürlich auch eine gewisse Tradition: Die Mama hat früher im Ersten mitkommentiert, der Papa analysiert, am Anfang mit dem Zeichenstift – sein Spitzname bei uns war Montagsmaler. Und jetzt kommt der Bua. Als BR-Sportchef Christoph Netzel mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, Experte bei der ARD zu werden, hatte ich sofort Bock darauf, denn im Ersten ist der Skisport einfach dahoam!"

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Felix Neureuther wird ein toller Alpin- und Sport-Experte sein. Aufgrund seiner eigenen langen sportlichen Karriere, in der er viel ‚Auf‘ und ‚Ab‘ erlebte, kann er sich in die verschiedensten Situationen fühlen und denken. Mit seiner Erfahrung gepaart mit seinem enormen Hintergrundwissen und seiner sympathischen Art wird es ihm gelingen, unseren Zuschauern tiefe, spannende und persönliche Einblicke in die Welt des Alpin-Sports zu geben."

Felix Neureuther wird aber nicht nur im Ersten vor der Kamera stehen, sondern verstärkt ab sofort auch die BR-Sportredaktion und wird in verschiedensten Formaten auf allen Ausspielwegen mitwirken - ob Fernsehen, Hörfunk oder online. Im BR wird er sich dabei nicht nur dem Skisport widmen. Seinen ersten Auftritt hat er bereits am kommenden Sonntag bei "Blickpunkt Sport", sein Hörfunk-Debüt gibt er Ende August als Co-Kommentator der Fußball-Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Mainz auf Bayern 1.

