"Kontraste" muss von der Leyens "Zapfenstreich" weichen

In der kommenden Woche wird Ursula von der Leyen von der Bundeswehr mit einem "Großen Zapfenstreich" verabschiedet. Das Erste überträgt das militärische Zeremoniell live und streicht dafür die nächste Ausgabe von "Kontraste".



08.08.2019 - 11:38 Uhr von Uwe Mantel 08.08.2019 - 11:38 Uhr

Kurz vor der Wahl zur neuen EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen bekanntlich Amt als Bundesverteidigungsministerin niedergelegt - und wie üblich wird sie vom Wachbataillon und dem Stabsmusikkorps der Bundeswehr mit einem "Großen Zapfenstreich" feierlich verabschiedet. Dieses höchste militärische Zeremoniell wird live im Ersten übertragen. Die Übertragung startet am 15. August um 21:45 Uhr, kommentieren wird Oliver Köhr, stellvertretender Chefredakteur im ARD-Hauptstadtstudio.

Leidtragender der Programmänderung ist das vom RBB produzierte Politmagazin "Kontraste", das an diesem Abend komplett aus dem Programm gestrichen wird. Stattdessen geht's nach dem "Zapfenstreich" gegen 22:25 Uhr direkt mit den "Tagesthemen" weiter, ehe sich ab 22:55 Uhr "Extra 3" sowie danach "Christian Ehring live!" anschließen. Auch eine Verschiebung von "Kontraste" um eine Woche ist nicht geplant, am 22. August geht's auf dem Politmagazin-Sendeplatz am Donnerstagabend mit "Panorama" weiter.

