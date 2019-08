"Dingsda"-Neuauflage des Ersten geht nicht weiter

© ARD / Max Kohr

Die Neuauflage des Show-Klassikers "Dingsda" mit Mareile Höppner erhält keine Fortsetzung, Das Erste wird keine weiteren Ausgaben produzieren lassen. Das dürfte vor allem an den enttäuschenden Quoten der ersten Staffel liegen.



08.08.2019 - 13:52 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2019 - 13:52 Uhr

Im Herbst 2018 versuchte sich Das Erste an einer Neuauflage von "Dingsda". Jeden Freitag ließ der Sender am Vorabend Kinder Begriffe beschreiben, die Promis dann erraten mussten. Das kam aber nicht nur bei vielen Kritikern nicht sonderlich gut an, auch die Zuschauer waren nicht überzeugt. Im Schnitt schalteten nicht einmal eineinhalb Millionen Menschen ein, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. Viel zu wenig, vor allem wenn man bedenkt, dass im Vorfeld "Wer weiß denn sowas?" zu sehen war. Daher geht es nun auch nicht weiter.

Wie Das Erste gegenüber "TV Wunschliste" bestätigt hat, sind keine weiteren Aufzeichnungen von "Dingsda" geplant. Die zwölf im vergangenen Jahr gezeigten Ausgaben wurden von UFA Show & Factual produziert. Im Herbst sollen sie auch noch einmal im BR Fernsehen wiederholt werden, in Bayern soll die Sendung 2018 laut der ARD gepunktet haben. Das allein reicht aber nicht, um für eine zweite Staffel verlängert zu werden.

