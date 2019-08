Super RTL kündigt neue Serien für den Herbst an

© Super RTL

Der Kindersender Super RTL hat für seine Vorschul-Strecke Toggolino sowie für das Programmfenster Toggo neue Serien in Aussicht gestellt, die im Herbst zu sehen sein sollen. Fest steht nun auch, wann der "Super Toy Club" ins Programm zurückkehrt.



08.08.2019 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2019 - 14:25 Uhr

Super RTL hat eine Reihe von neuen Formaten für den Herbst angekündigt. Neu im Toggolino-Programmfenster ist etwa die Serie "Floogals", die ab dem 2. September immer werktags ab 9:45 Uhr zu sehen sein wird. Die Protagonisten dieser Serie sind in außerirdischer Mission unterwegs. Die drei kleinen Aliens Fleeker, Boomer und Flo landen eines Tages auf der Erde, um diesen fremden Planeten für ihre Heimatwelt Floog zu studieren. Während die drei Freunde jeden Tag neue irrwitzige Entdeckungen machen, erleben sie zahlreiche Abenteuer und müssen dabei ganz unbemerkt bleiben.

Neu ist außerdem die Animationsserie "Jurassic World: Die Legende der Insel Nublar", die ab dem 7. September immer samstags und sonntags um 10:55 Uhr laufen wird. Als Vorgeschichte zur Kinoreihe "Jurassic World" handelt die Serie von den aufregenden Erlebnissen der neu eingestellten Tierverhaltensforscherin Owen Grady und der stellvertretenden Leiterin des Parkbetriebs Claire Dearing. Werktags ab dem 2. September laufen wird "Polly Pocket", die Serie steht immer um 13:10 Uhr auf dem Programm. Inhaltlich dreht sich darin alles um die abenteuerlustige Polly, der stets gesagt wird, dass sie zu klein sei. Als sie ein magisches Amulett erbt, entdeckt Polly die Fähigkeit, sich und ihre Freunde auf Hosentaschengröße zu schrumpfen. Darüber hinaus hat Super RTL nun auch verraten, ab wann die nächste Staffel des "Super Toy Club" zu sehen sein wird. Am 13. September geht’s los, Florian Ambrosius präsentiert die insgesamt 15 frischen Ausgaben dann immer freitags und samstags am Vorabend ab 19:40 Uhr. Zudem zeigt Super RTL im Herbst neue Episoden bereits etablierter Formate, mit dabei sind beispielsweise "ALVINNN!!! und die Chipmunks", "Grizzy & die Lemminge", "Spirit: wild und frei" sowie "Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten".

