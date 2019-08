RTL sucht ab Mitte September ein neues "Supertalent"

© TVNOW/Stefan Gregorowius

Wie schon in den Vorjahren schickt RTL die neue "Supertalent"-Staffel ab Mitte September auf Sendung. Zuschauer müssen sich dann aber auf Veränderungen einstellen, Sylvie Meis hat die Jury bekanntlich verlassen.



12.08.2019 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 12.08.2019 - 08:25 Uhr

RTL hat den Starttermin der neuen "Supertalent"-Staffel in Aussicht gestellt. Demnach soll es am 14. September losgehen, die Castingshow ist dann immer samstags ab 20:15 Uhr zu sehen. Der Termin kommt nicht überraschend, auch in den vergangenen Jahren startete die Show stets um diesen Dreh. 14 Ausgaben stehen in diesem Jahr an. Inhaltlich kommt es aber sehr wohl zu Veränderungen, die Jury ist nämlich mal wieder eine andere als zuletzt.

Nach dem Ausstieg von Sylvie Meis nach einer Staffel hatte RTL zuletzt angekündigt, Sarah Lombardi in die Jury zu holen. Gemeinsam mit Bruce Darnell und Dieter Bohlen wird sie die Leistungen der Kandidaten bewerten. Lombardi schlägt damit übrigens einen ähnlichen Weg wie ihr früher Lebensgefährte Pietro ein, der ja in der "DSDS"-Jury sitzt. 2011 wurden beide bei "DSDS" bekannt, wo er gewann und sie den zweiten Platz holte.

"Das Supertalent" war 2018 ein großer Erfolg für RTL und erreichte im Schnitt rund 19,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 3,81 Millionen Menschen sahen sich die Ausgaben an. Produziert wird die Show wie gehabt von UFA Show & Factual.

Teilen