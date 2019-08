Comeback: ZDF steigt wieder in Box-Übertragungen ein

© ZDF

Zuletzt sind keine Box-Events im ZDF zu sehen gewesen, das wird sich bald aber allerdings ändern. Die Mainzer haben angekündigt, künftig wieder Kämpfe zu übertragen. Los geht es im November, Box-Fans müssen dann aber sehr lange wach bleiben.



12.08.2019 - 11:12 Uhr von Timo Niemeier 12.08.2019 - 11:12 Uhr

In der Vergangenheit hat das ZDF viele Boxkämpfe übertragen, darunter unter anderem legendäre Kämpfe wie der zwischen Joe Frazier und Muhammad Ali im Madison Square Garden. Auch der "Rumble in the Jungle" zwischen Ali und George Foreman war beim ZDF zu sehen - das war allerdings in den 70er Jahren. Zuletzt ist es sehr ruhig geworden um das Boxen bei den Mainzern - das wird sich aber noch in diesem Jahr ändern.

Wie das ZDF nun nämlich angekündigt hat, findet das Boxen einen Weg zurück ins Sportprogramm. In Zusammenarbeit mit der neu aufgestellten Universum Box-Promotion aus Hamburg überträgt man am Samstag, den 9. November, direkt im Anschluss an das "aktuelle sportstudio" einen Kampfabend - live aus dem Veranstaltungsort "Die Kuppel" in Hamburg-Bahrenfeld. Es geht also erst gegen Mitternacht los. Ein weiterer Box-Abend ist für Anfang 2020 geplant. Das Teilnehmerfeld wird erst noch bekanntgegeben.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagt zum Box-Comeback: "Universum Box-Promotion hat uns mit ihrem Konzept und ihrem Engagement überzeugt. Wir möchten authentisches Boxen in unser vielfältiges Sportprogramm wieder aufnehmen." Universum-Geschäftsführer Ismail Özen-Otto ergänzt: "Wir sind erfreut und stolz, mit dem ZDF einen TV-Partner gewonnen zu haben, der die Universum-Philosophie von fairem Boxen mitträgt."

