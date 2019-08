Funk macht "Instagram-Sitcom" mit Comedian Aurel Mertz

© Funk/Maximilian Motel

Aurel Mertz ist ab sofort in einer neuen Sitcom zu sehen, die nach ihm benannt wurde und nur bei Instagram zu sehen ist. Das Projekt stammt vom ARD/ZDF-Jugendangebot Funk und soll Mertz beim Scheitern zeigen.



12.08.2019 - 11:29 Uhr von Timo Niemeier 12.08.2019 - 11:29 Uhr

Funk hat unter dem Titel "Aurel" eine Sitcom an den Start gebracht, die ausschließlich bei Instagram zu sehen sein wird. Die Hauptrolle darin spielt Comedian Aurel Mertz, der einst von Frank Elstner in dessen Masterclass entdeckt wurde und später unter anderem "Boomarama" bei Tele 5 präsentierte. "Aurel" wird produziert von der Steinberger Silberstein GmbH.

In dem Instagram-Format jagt Aurel Mertz durch das größte Abenteuer der heutigen Zeit: den Alltag eines jungen vernetzten Menschen. In der Sitcom zeigt er seine chaotische und hippe Welt, in der Scheitern auf der Tagesordnung steht. Funk beschreibt die Sitcom als "Comedy-Reise eines jungen Mannes, der lieber Katzen streichelt, anstatt Sportwagen zu fahren – und dabei trotzdem crasht". Als Autoren sind neben Mertz selbst auch Schlecky Silberstein, Myriam Utz und Matthias Mohler mit dabei.

Mehr zum Thema Instagram-Kanal zu "Aurel"



Teilen