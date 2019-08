Funke startet "HealthStyle"-Magazin "Super You"

© Funke

Die Funke-Mediengruppe bringt in der kommenden Woche das neue Magazin "Super You" an den Kiosk, das sich bevorzugt an Leserinnen wendet, die auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten.



Die Funke-Mediengruppe greift den Trend zu gesunder Ernährung nun mit einem eigenen Magazin auf: Vier Mal im Jahr wird man künftig "Super You - du bist, was du isst" an den Kiosk bringen, der Erstling erscheint in der kommenden Woche am Mittwoch, 21. August. Inhaltlich geht es um neue und wegweisende Erkenntnisse aus der Ernährungsforschung. Kernzielgruppe sind Frauen zwischen 25 und 55 Jahren, die ganz bewusst auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achten, so der Verlag. Die Startauflage des 148 Seiten starken Magazins liegt bei 100.000 Exemplaren, die für jeweils 4,90 Euro angeboten werden.

Chefredakteurin Jessika Brende erklärt: "Längst ist das Thema Ernährungsgesundheit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Jugend hängt dem Veganismus an, die Gruppe der High-Achiever trägt Schrittzähler, die Generation 40+ shoppt Nahrungsergänzungsmittel. Viele Menschen möchten etwas für ihre Gesundheit machen, sie aktiv fördern. Das Gute daran: sich selbst etwas Gutes zu tun, kann auch Spaß bringen. Die unüberschaubare Fülle gegensätzlicher Ernährungsstile und Forschungen verunsichern die Verbraucher. 'Super You' richtet sich an alle, die bei guter Gesundheit möglichst alt werden möchten und bietet ihnen Orientierung sowie konkrete Umsetzungstipps."

